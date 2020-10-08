З 2016 року сім'ї мають можливість взяти дитину з інтернату на виховання всього на кілька місяців. Така послуга патронатного вихователя оплачується державою, а цей період навіть зараховується до трудового стажу.

Благодійний фонд "Рідні" розповів журналістам 24 каналу про процедуру створення патронатної сім’ї та важливі деталі такого виховання.

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Що таке патронатна сім’я

За словами психологині Благодійного фонду "Рідні" Христини Ясінської, родина – одна з головних цінностей у житті кожної людини. Тому заради малечі з інтернатів в Україні створили послугу патронатного вихователя, коли дитина тимчасова влаштувується з дитбудинку для догляду, виховання та реабілітації у справжній сім'ї.

"Найкращим для кожної дитини є перебування в родині, а не в державних закладах інтернатного типу, де вона втрачає ідентичність, зливається з іншими та має пристосовуватись до життя в досить жорстких умовах", – каже психологиня.

Для чого створена така форма виховання? Патронатна сім'я дає дитині безпеку, догляд, виховання та реабілітацію в умовах сім’ї, допомагає підтримати спілкування з рідними; а в разі неможливості повернення до біологічної родини – пошук для дитини нової сім’ї.

Що це дасть батькам дитини: можливість усунути складні життєві обставини, вирішити наявні проблеми, отримати професійний соціальний супровід, що загалом сприятиме підвищенню батьківського потенціалу та воз’єднанню родини.

Скільки часу дитина перебуває на вихованні у патронатній сім’ї? Дитина може провести там не більше трьох місяців. Проте можливий і триваліший термін (але не більше 6 місяців), якщо є обставини, що обґрунтовують необхідність і доцільність перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя.



Патронатна сім'я / Фото changeonelife

Які діти можуть бути влаштований в патронатну сім’ю

До патронатної сім’ї можуть бути влаштовані діти, які потрапили в складні життєві обставини, а саме:

новонароджені діти, залишені в пологовому будинку чи від яких відмовилися батьки чи інші родичі;

підкинуті, знайдені, безпритульні діти;

діти з сімей, в яких існує загроза їхньому життю та здоров‘ю;

діти, які зазнали насильства, жорстокого поводження;

діти, чиї батьки або законні особи померли або безвісно відсутні;

діти, переміщені із тимчасово окупованої території, або району проведення бойових дій в зоні АТО;

інші діти, які за різних обставин певний час не можуть перебувати у власній сім‘ї.

Додамо, що на виховання влаштовують лише одну дитину. Але можуть бути одночасно влаштовані тільки діти, які є рідними братами та сестрами, або діти, які виховувалися в одній сім’ї.

Процедура створення патронатної сім’ї

1 етап: Проходження кандидатом первинного відбору

Рішення про становлення кандидата патронатним вихователем приймається на підставі аналізу документів і проведеного обстеження умов його проживання соціальною установою разом зі службою у справах дітей.

2 етап: Навчання патронатного вихователя

Кандидат, який пройшов первинний відбір проходить обов’язкове навчання за програмою, затвердженою Мінсоцполітики. За умови успішного проходження навчання патронатній сім’ї видається довідка та рекомендації про можливість надання послуги патронату над дитиною.

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3 етап: Укладення договору та вдаштування дитини в сім'ю

Рішення про влаштування в сім’ю патронатного вихователя дитини приймає орган опіки та піклування за місцем проживання або виявлення дитини.

Після цього органом опіки не пізніше ніж через п’ять робочих днів із патронатним вихователем укладається договір про патронат над дитиною. Далі дитину привозять до патронатної сім’ї.



Сім'я може взяти на виховання дитину з інтернату / Фото dreamstime

Хто може стати патронатним вихователем

Патронатним вихователем є особа, яка за участю членів своєї сім’ї надає послуги з догляду, виховання й реабілітації дитини у своїй родині. Ним може стати лише повнолітній громадянин України, який має досвід виховання дитини й відповідні житлові умови для надання таких послуг.

Які документи необхідні для того, щоб стати патронатним вихователем?

Для початку кандидати повинен подати до соціального закладу за місцем проживання такі документи:

заява про бажання стати патронатним вихователем;

копії свого паспорта громадянина України;

копія трудової книжки (за наявності);

довідка про стан здоров’я патронатного вихователя;

довідка про наявність чи відсутність судимості кандидата в патронатні вихователі та членів сім’ї, які проживають разом із ним.

Обов’язки патронатного вихователя

забезпечити дитину житлом, одягом, харчуванням;

створити дитині умови для навчання, фізичного та духовного розвитку;

співпрацювати з біологічними батьками, іншими законними представниками дитини для подолання складних життєвих проблем;

забезпечити надання чи доступ до послуг, визначених договором про патронат над дитиною;

сприяти контактам дитини з батьками, іншими законними представниками, родичами, крім випадків, коли батьки позбавлені батьківських прав.

За словами експертки Благодійного фонду "Рідні", під час перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя обов’язково ведеться журнал спостережень. До якого патронатним вихователем вноситься:

інформація про дитину (психологічний і фізичний стан, потреби, особливості характеру та поведінки, досягнення, труднощі та зміни, що відбуваються); подолання нею складних життєвих обставин, контакт з батьками/законними представниками, родичами; підготовка до повернення її у сім’ю або зміну форми влаштування.



Дитина з інтернату може потрапити в партонатну сім'ю / Фото з соцмереж

Проте, варто також наголосити, що не всі особи можуть стати патронатними вихователями та взяти на виховання дитину з дитбудинку.

Патронатним вихователем не можуть бути особи:

​визнані недієздатними або обмежено дієздатними;

позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;

колишні усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки іншої дитини, якщо усиновлення або опіка було скасовано чи визнано недійсним з їх вини;

які перебувають на обліку або на лікуванні в психоневрологічному чи наркологічному диспансерах;

які зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;

які не мають постійного місця проживання та постійного заробітку;

засуджені за злочини проти життя і здоров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин тощо, а також за злочини;

іноземці, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини;

інші особи, інтереси яких суперечать інтересам дитини.

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Які виплати отримують патронатні вихователі

Оплата послуг на здійснення патронату над дитиною становить п’ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць (станом на 2020 рік – це 10 945 гривень).

Також патронатним вихователям виплачується соціальна допомога для забезпечення проживання дитини в патронатній сім’ї у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей віком до 6 років (станом на 2020 рік – це 3 842 гривень), для дітей віком від 6 до 18 років – (4 790 гривень).

Довідка. Загалом в Україні 6 тисяч дітей чекають на свою сім'ю. Після кожної програми Благодійний фонд "Рідні" розповідає про дітей, які є у списку тих, хто підлягає усиновленню.



Про діяльність фонду глядач може дізнатися за номером гарячої лінії 0 800 300 484 та на сайт Благодійного фонду "Рідні".