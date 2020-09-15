Наставники добровільно підтримують дитину з інтернату та підготовлюють її до самостійного життя. Так, завоювавши довіру дитини, саме наставник може пояснити, як будувати близькі стосунки і створювати сім'ю. Але чи може це замінити всиновлення?

Експерти Благодійного фонду "Рідні" розповіли журналістам 24 каналу, хто може стати наставником для дитини та для чого це потрібно.

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Хто може стати наставником для дитини

За словми юристів, наставництво – це добровільна безоплатна діяльнфсть з надання дитині, яка проживає у закладі індивідуальної підтримки та допомоги, насамперед у підготовці до самостійного життя.

Тобто наставник не отримує від держави "зарплату" за наставництво над дитиною.

за наставництво над дитиною. А дитина не може проживати у наставника, бо це не сімейна форма влаштування. Наставник може лише зустрічатись і бачитись із дитиною, або брати її на канікули, на що має дати згоду дитина і "Служба у справах дітей".

Індивідуальна підтримка означає що наставник не може підтримувати кількох дітей , а лише одну дитину.

, а лише одну дитину. Підготовка до самостійного життя означає, що якщо у закладі проживають діти, які скоро будуть його закінчувати, то наставництвом необхідно охопити в першу чергу їх, щоб вони могли дати собі раду у житті.

Наставництво є ефективною допомогою дітям з інтернатних закладів у їх адаптації до самостійного життя. Адже у них немає близької людини, яка навчила б елементарним навичкам життя: приготувати їжу, заощадити кошти, оформити документи, влаштуватися на роботу. Це, здається, очевидні речі для нас, але вони невідомі для дітей з дитбудинку.

Тому наставники допомагають дітям відчути себе особистістю, визначити інтереси та здібності, вибудовують моральні цінності, вчать робити вибір, вирішувати повсякденні проблеми та спілкуватися з людьми.

За словами експертів Благодійного фонду "Рідні", наставником може стати повнолітня дієздатна особа, яка пройшла навчання – курс підготовки з питань соціальної адаптації дітей та їх підготовки до самостійного життя, а також отримала висновок, що дійсно може провадити діяльність наставника та уклала договір.

Які документи потрібні для оформлення наставництва:

Кандидат у наставники повинен подати до центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (міський, районний) за місцем проживання такі документи:

заяву про бажання стати наставником;

копію паспорта громадянина України;

висновок про стан здоров’я;

довідку про наявність чи відсутність судимості;

А також під час прийому документів у кандидата у наставники експерти повинні з’ясовати мотиви щодо наставництва, позицію стосовно виховання та розвитку дітей та ознайомити із завданнями, правами та обов’язками наставника.

Далі кандидата у наставника направляють на навчання яке проводить регіональний центр (обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді). За результатами успішного проходження курсу підготовки регіональний центр видає кандидату в наставники висновок про можливість бути наставником над дитиною.

Якщо за результатами навчання визначено, що кандидата у наставники не достатньо вмінь і навичок або його мотивація не відповідає інтересам дитини йому надається обгрунтована відмова. Особа може повторно звернутись, але не раніше ніж через 6 місяців.



Наставник спілкується з дитиною з інтернату / Фото smartum

Що робити, якщо вам відмовили у наставництві? За словами психолоогині фонду "Рідні" Христини Ясінської, якщо за результатами навчання визначено, що в кандидата у наставники недостатньо вмінь і навичок для цього, то регіональний центр надає йому обґрунтовану відмову у письмовій формі.

Проте особа, якій відмовили у здійсненні наставництва, має право повторно пройти курс підготовки, але не раніше ніж через шість місяців.

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Хто не може бути наставником

Згідно з Сімейним кодексом України, наставниками не можуть бути такі особи:

обмежені у дієздатності чи визнані недієздатними;

позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;

були усиновлювачами (опікунами чи прийомними батьками) іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним з їхньої вини;

перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;

зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;

не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);

були засуджені за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і т.д.

за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду.

Що повинен робити наставник для дитини: обов’язки, завдання та права

"Наставник – це дорослий, який дає дитині важливе і необхідне спілкування. Це авторитетний товариш, що може вислухати, дати пораду, мотивувати, бути прикладом для наслідування. Наставник має можливість навчити дитину елементарних життєвих речей – приготувати їжу, заощадити кошти, оформити документи, влаштуватися на роботу", – пояснила психологиня Благодійного фонду "Рідні".

Наставництво гарантує дитині, що є людина, яка піклується про неї. Дитина не залишена на самоті із повсякденними проблемами.



Наставник вчить дитину звичайним буденним речам / Фото tigrulya

Перед особистим знайомством з дитиною, керівник закладу повинен ознайомити наставника з історією життя дитини, особливостями її фізичного та психічного розвитку, поведінки, здібностями, рисами характеру та надати рекомендації щодо форм і методів спілкування з дитиною.

Після зустрічей з наставником дитина може дати згоду на наставництво, що вважається фактом установлення контакту.

Після цього укладається тристоронній договір про здійснення наставництва над конкретною дитиною між наставником, директором закладу та центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (міським, районним). Зазначимо, що для укладення договору необхідна згода дитини та її батьків (якщо вони не позбавлені батьківських прав).

До теми Як усиновити дитину: процедура та необхідні документи

Експертка Благодійного фонду "Рідні" розповіла, якими є обов’язки наставника та чому така форма виховання корисна для дитини.

Які основні завдання наставника:

визначення та розвиток здібностей дитини, сприяння реалізації її інтересів у професійному самовизначенні;

надання дитині доступної інформації про її права та обов’язки;

формування в дитини практичних навичок, спрямованих на адаптацію її до самостійного життя, зокрема щодо вирішення побутових питань, отримання освітніх, соціальних, медичних та інших послуг;

ознайомлення дитини з особливостями суспільного спілкування та подолання складних життєвих ситуацій;

сприяння становленню дитини як відповідальної та успішної особистості;

формування в дитини навичок здорового способу життя.

Наставник може безперешкодно відвідувати дитину в закладі, спілкуватися з нею за межами закладу за згодою дитини чи за допомогою телефону, а також запрошувати дитину до своєї сім'ї у святкові та неробочі дні та під час канікул (за згодою дитини і служби у справах дітей).

Скільки часу і грошей потребуватиме наставництво?

Мінімальні зобов'язання, які бере на себе наставник – це відвідувати дитину раз на тиждень протягом години протягом року до досягнення нею повноліття (до 18 років).

Однак, краще орієнтуватися на довготривале спілкування. Адже, як показує досвід, часто наставники продовжують спілкуватися й дружити з вихованцями на добровільних засадах і після досягнення ними 18 років.



Наставник допомагає дитині у житті / Фото delo

Відповідно до законодавства жодних матеріальних зобов'язань щодо дитини наставник не має, оскільки дитина знаходиться у закладі на повному державному забезпеченні, але за бажанням наставник може брати участь у матеріальному забезпеченні дитини.

Такі речі слід робити правильно, щоб не зашкодити дитині. Відповіді на ці питання можна отримати під час проходження навчання.

Обов'язки та права наставника

Наставник зобов'язується:

здійснювати наставництво виключно в найкращих інтересах дитини; формувати у дитини практичні уміння і навички, спрямовані на адаптацію її до самостійного життя, зокрема навички комунікації, самопрезентації, подолання труднощів, ведення домашнього господарства, уміння розпоряджатися особистим майном, зокрема коштами; сприяти позитивному самоусвідомленню дитини, розвитку в неї почуття власної гідності та самоповаги; допомагати дитині в установленні та розвитку нових позитивних соціальних зв'язків, відновленні (налагодженні) стосунків з родичами (якщо це не суперечить інтересам дитини); надавати дитині допомогу у навчанні та професійному самовизначенні; формувати у дитини навички здорового способу життя; сприяти в отриманні дитиною освітніх, соціальних, медичних, адміністративних та інших послуг; дотримуватися правил, установлених у закладі, під час відвідування дитини; забезпечувати захист персональних даних та інформації про дитину, що стали відомі під час провадження діяльності з організації наставництва; завчасно повідомляти центру і закладу про припинення наставництва.

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В яких випадках наставництво над дитиною може припинитися

Як наголосила Христина Ясінська, дія договору про наставництво припиняється за згодою сторін у тому випадку, якщо:

сторони не виконують своїх обов'язків, передбачених договором;

дитина повернулася на виховання до батьків, інших законних представників;

дитину всиновили чи встановили над нею опіку, піклування (зокрема, і в прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу);

дитину перевели до іншого закладу;

дитина відмовилася від наставництва над нею;

дитина досягла повноліття.

Зазначимо, що якщо дитину переведено до іншого закладу дія договору припиняється, але за ініціативи наставника договір може бути укладений із тим закладом куди переведено дитину та центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молодіде знаходиться заклад.

Окрім того, наставництво може припинитися в односторонньому порядку за ініціативою центру або закладу, якщо

наставник порушив умови договору, зокрема обов'язки щодо наставництва;

наставник навмисно порушив прав і законні інтересів дитини;

виникла загроза для життя або здоров'я дитини з вини наставника.

У разі порушення або невиконання умов договору кожна із сторін має право звернутися до суду.

Чи може наставництво замінити всиновлення

За словами експертки Благодійного фонду "Рідні", наставництво не може замінити усиновлення.

"Але оскільки в закладах є переважаюча більшість дітей, які не підлягають усиновленню, та категорія дітей, яких рідко усиновлюють, зокрема діти з інвалідністю чи підлітки, то наставництво дає можливість цим дітям отримати хоча б мінімальну допомогу та увагу", – відповіла Христина Ясінська.

Довідка. Загалом в Україні близько 6 тисяч дітей чекають на свою сім'ю. Після кожної програми Благодійний фонд "Рідні" розповідатиме про дітей, які є у списку тих, хто підлягає усиновленню.



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