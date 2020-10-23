У підлітковому віці батькам буває складно знайти спільну мову зі своїми дітьми. Проте цей період їх життя є необхідним та важливим для становлення особистості. Як не втратити контакт з власною дитиною – у матеріалі.

1. На будь-які складні теми з підлітками варто намагатися починати говорити, "відчуваючи опору". Про це виданню "Новое время" повідомила психологиня Світлана Ройз.

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Варто перевірити, наскільки рівне дихання, наскільки стійка поза – можна покласти руку або на живіт, або на грудну клітку. Подумати, на що в цей момент "спертися" у прямому значенні – стіна, стопи, та в переносному — любов, знання.

2. Не брати злість та спротив підлітка на себе. Варто буквально створити образ, де всі "стріли" влучають не в когось з батьків, а в зовнішню ціль, де написано "дорослішання".



Як розмовляти з підлітками / Фото Wake Counseling & Mediation​

3. Поставити собі запитання: "З чим я зараз у контакті?". Зі своєю злістю, нереалізованою потребою в чомусь чи з дитиною? Постаратися звертатися не до її зовнішнього прояву – хамовитої, вередливої сторони її натури, а до її "найрозумнішої" частини.

4. Якщо щось йде не так, то говорити краще максимально конкретно. Наприклад: "Я бачу в умивальнику брудний посуд" замість "Ти знову не помив".

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5. Поставити собі питання: "Як я сьогодні про себе подбала?". Починати складні розмови краще після того, як щось зробиш для себе.