Одного разу дитина може дізнатися страшний секрет – усі подарунки на Різдвяні свята дарують батьки. При цьому в кожної родини можуть бути свої святкові персонажі.

Якщо батьки бачать та розуміють, що дитина готова дізнатися правду про те, хто ж кладе їй іграшки, то варто з нею про це поговорити. Видання 4mamas зазначило 5 важливих пунктів, які допоможуть це зробити правильно.

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► Не дискредитувати власний вибір та вибір інших батьків. Можна розповісти дітям, що дорослі переодягаються в костюми інших персонажів, щоб дарувати усім навколо настрій та емоції. Наприклад, ще можна запропонувати малечі продовжити переодягатися у костюми. Проте тепер дитина може сама обрати персонажа.

► Пояснити дитині, що на цьому подарунки завершуватися не будуть. Різниця тільки в тому, що тепер вона знатиме, кому саме писати листа.



Подарунки / Фото The Mirror

► Бути відвертими. Дитина може образитися на батьків, адже відчуватиме, що її весь час обманювали. В цьому випадку важливо чесно пояснити малечі мотиви своїх дій.

► Якщо до цього з дитиною не порушували тему релігії, то варто бути до цього готовими. У кожної родини своє індивідуальне ставлення до релігії, тому батьки краще знають, як пояснити дитині певні речі.

► Акцентувати на грі та святковому настрої. Люди у всьому світі на новорічні свята переодягаються та дарують одне одному емоції. Це те, що об’єднує всіх.

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Також батькам можуть допомогти поговорити з дитиною сімейні фільми: "Диво на 34-й вулиці", "Мій друг Дід Мороз", "Напередодні Різдва".