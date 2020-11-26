Усі батьки хочуть, щоб діти росли здоровими та правильно харчувалися. Проте жорсткі правила не найефективніший спосіб, аби забезпечити це.

Дитяча нутриціологиня Шарлотта Стірлінг-Рід розповіла виданню DailyMail про основні помилкові фрази батьків під час приймання їжі.

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"Не грайся з їжею"

Гра з їжею, навіть без її вживання, для дитини є частиною процесу пізнання. У такий спосіб малеча вивчає зовнішній вигляд продуктів. Тому для дитини важливо грати, а батькам намагатися не турбуватися про безлад, який буде опісля.

"Щоб тарілка була пуста"

Маленькі діти переважно знають, коли вони голодні чи ситі, тому варто намагатися практикувати "інтуїтивне харчування". В такому випадку батькам потрібно стежити за ознаками ситості або голоду малечі й реагувати на це.



Діти та їжа / Фото The Kitchn​

Наприклад, якщо дитина закриває рот, плаче або відштовхує ложку, – час припинити змушувати їсти. Якщо малеча відкриває ще рот, намагається з’їсти їжу батьків або плаче, коли у неї забирають тарілку, – їй може знадобитися трошки більше їжі.

"З’їж свою зелень"

Чим більше ми наполягаємо на тому, щоб дитина щось з’їла, тим менша ймовірність того, що вона справді захоче це з'їсти.

Іноді достатньо лише сидіти та їсти самостійно, щоб змусити малюка спробувати щось нове. Таким чином батьки подають дитині приклад та зацікавлюють її.

Не допускайте, щоб приймання їжі перетворювалося на битву, тому зберігайте спокій, коли малюк від чогось відмовляється.

"Летить літак..."

Чим більше буде приємних приймань їжі, тим більше малюк буде асоціювати її із задоволенням та радістю. Це буде впливати й на продукти, які він хотітиме споживати.



"Летить літак..." / Фото The Pregistry​

Проте не варто перетворювати сам процес споживання їжі в гру або використовувати інші методи, щоб змусити дитину їсти. Це не допомагає дізнатися про важливість їжі та може перетворитися у проблему.

"Дітям не варто їсти їжу дорослих"

Сім'ям варто харчуватися однаково. Після того, як малюк дослідить першу їжу, може приступати до адаптованої версії дорослої. Це допоможе дізнаватися, які продукти споживаэ уся сім'я та швидше призвичаїтися до такого харчування.

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Можливо, вам доведеться адаптувати текстуру продуктів, щоб дитині було легше їх споживати, а також виключити сіль та цукор, особливо для маленьких дітей.

Також краще раніше залучати малечу до їжі з друзями та родиною. Це демонструватиме, що харчування – це також про комунікацію й соціум.