Енергійна, життєрадісна та комунікабельна – усе це ознаки дитини-ектраверта. Вона прагне все знати, легко знаходить спільну мову з людьми, тому має багато друзів. Батькам потрібно враховувати особливості дитини-екстраверта, щоб правильно та без проблем її виховати.

Психологи стверджують, що у кожній людині є ознаки як екстраверта, так й інтроверта. В когось більше характеристик одного, а в когось іншого. Тому не варто дивуватися і турбуватися, якщо раптом дитина-екстраверт захоче побути одна. Про це повідомило видання "Мама".

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Які ознаки дитини-екстраверта

Непосидючість. Вона постійно хоче перебувати в русі та щось робити.

Вона постійно хоче перебувати в русі та щось робити. Некомфортно в тиші та самоті. Дитина любить гучні компанії, нехай навіть з незнайомцями.

Дитина любить гучні компанії, нехай навіть з незнайомцями. Часто показує свій настрій та не соромиться своїх емоцій. Не важливо, чи це сміх, чи сльози.

Не важливо, чи це сміх, чи сльози. Розмовляє часто і багато. Любить, щоб її слухали, має ораторські здібності. Завжди ділиться враженнями.

Любить, щоб її слухали, має ораторські здібності. Завжди ділиться враженнями. Може робити кілька справ одночасно, часто захоплюється чимось новим. Проте при цьому рідко що доводить до кінця.

Проте при цьому рідко що доводить до кінця. Любить заводити нових друзів і бувати там, де раніше не була. Часто перебуває у пошуках пригод.

Часто перебуває у пошуках пригод. Не дуже любить читати, зате завжди з радістю почне веселу гру на дитячому майданчику або в колективі друзів.

зате завжди з радістю почне веселу гру на дитячому майданчику або в колективі друзів. Активна і життєрадісна цілий день. Навіть ввечері її енергія не закінчується. Спілкування, школа, додаткові заняття не позбавляють сил.

Навіть ввечері її енергія не закінчується. Спілкування, школа, додаткові заняття не позбавляють сил. Часто говорить те, що думає.

Хоче бути в центрі уваги.

Психологи зазначають, що екстраверти часто досягають того, чого прагнуть. В школі стають улюбленцями, в університеті заводять друзів з різноманітних сферах, влаштовуються на престижну роботу.

Труднощі екстравертів

У екстравертів виникають труднощі в навчанні та можуть емоційно вигоріти. Це пов’язано з надмірною рухливістю таких дітей, з їх невмінням зосередитися на одній справі, бути відповідальними.



Невміння зосередитися / Фото Lifestyle

Їх часто переповнюють різноманітні почуття, такі люди швидко втрачають терпіння. Людей із зайвою харизмою іноді не сприймають серйозно. З цими проблемами дітям-екстравертам необхідно навчитися жити ще в дитинстві, щоб в майбутньому не відчувати психологічний дискомфорт.

Поради для батьків

► Дайте дитині фізичні навантаження. Багатьом екстравертам подобається спорт та активні ігри. Запитайте у малюка, в яку спортивну секцію хотів би ходити.

► Забезпечте дитині простір для розкриття творчих здібностей. Якщо зі спортом не вийшло, запропонуйте альтернативу: може зайнятися малюванням, в’язанням, вишиванням, танцями, різьбленням по дереву, музикою, театром та ще десятком інших творчих занять.

Головне, щоб у процесі творчості, дитина витрачала свою невгамовну енергію. Не потрібно переживати, якщо інтерес до хобі раптом пропаде. Через деякий час дитина-екстраверт відшукає собі інше захоплення.



Захоплення екстраверта / Фото Quora​

► Екстравертам подобається говорити. Це означає, якщо ви дуже втомилися, вам все одно доведеться відповідати на численні запитання. Діти-екстраверти – самі невгамовні "чомучки". Якщо вам складно весь час підтримувати розмову, не заважайте дитині шукати чуйного співрозмовника.

Не варто смикати малечу, якщо він почав розмовляти з сусідкою чи пасажиром в громадському транспорті. Просто стежте, щоб від цього спілкування не було шкоди.



Діти-екстраверти / Фото Children's Health Queensland​

► Складіть з дитиною режим дня. Екстраверти дуже активні та непосидючі, тому їм необхідно бачити перед собою розпорядок дня, у скільки та що потрібно робити. Таким чином, ви привчите до дисципліни, акуратності та пунктуальності. Малеча зрозуміє, що таке організованість і відповідальність.

► Для дитини-екстраверта важлива увага та ваша реакція. Тому частіше хваліть його за зразкову поведінку або гарну оцінку. Відзначайте успіхи, постійно говоріть слова любові.

► Через великий емоційний потенціал у такої дитини можуть виникнути конфлікти з товаришами. Потрібно підтримати малюка, розповісти, що робити в різних ситуаціях, навчити тримати під контролем свій настрій.

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► У малюка такого типу розвинена якість швидкого перемикання. Це означає, те, що ви говорили йому вранці, він в обід може забути. Не варто лаяти і влаштовувати скандал, адже це особливість дитини, і її варто поважати. Краще запасіться терпінням і повторіть ваше прохання ще раз.