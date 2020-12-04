Активність та комунікабельність дитини-екстраверта: поради щодо виховання
Енергійна, життєрадісна та комунікабельна – усе це ознаки дитини-ектраверта. Вона прагне все знати, легко знаходить спільну мову з людьми, тому має багато друзів. Батькам потрібно враховувати особливості дитини-екстраверта, щоб правильно та без проблем її виховати.
Психологи стверджують, що у кожній людині є ознаки як екстраверта, так й інтроверта. В когось більше характеристик одного, а в когось іншого. Тому не варто дивуватися і турбуватися, якщо раптом дитина-екстраверт захоче побути одна. Про це повідомило видання "Мама".
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Які ознаки дитини-екстраверта
- Непосидючість. Вона постійно хоче перебувати в русі та щось робити.
- Некомфортно в тиші та самоті. Дитина любить гучні компанії, нехай навіть з незнайомцями.
- Часто показує свій настрій та не соромиться своїх емоцій. Не важливо, чи це сміх, чи сльози.
- Розмовляє часто і багато. Любить, щоб її слухали, має ораторські здібності. Завжди ділиться враженнями.
- Може робити кілька справ одночасно, часто захоплюється чимось новим. Проте при цьому рідко що доводить до кінця.
- Любить заводити нових друзів і бувати там, де раніше не була. Часто перебуває у пошуках пригод.
- Не дуже любить читати, зате завжди з радістю почне веселу гру на дитячому майданчику або в колективі друзів.
- Активна і життєрадісна цілий день. Навіть ввечері її енергія не закінчується. Спілкування, школа, додаткові заняття не позбавляють сил.
- Часто говорить те, що думає.
- Хоче бути в центрі уваги.
Психологи зазначають, що екстраверти часто досягають того, чого прагнуть. В школі стають улюбленцями, в університеті заводять друзів з різноманітних сферах, влаштовуються на престижну роботу.
Труднощі екстравертів
У екстравертів виникають труднощі в навчанні та можуть емоційно вигоріти. Це пов’язано з надмірною рухливістю таких дітей, з їх невмінням зосередитися на одній справі, бути відповідальними.
Невміння зосередитися / Фото Lifestyle
Їх часто переповнюють різноманітні почуття, такі люди швидко втрачають терпіння. Людей із зайвою харизмою іноді не сприймають серйозно. З цими проблемами дітям-екстравертам необхідно навчитися жити ще в дитинстві, щоб в майбутньому не відчувати психологічний дискомфорт.
Поради для батьків
► Дайте дитині фізичні навантаження. Багатьом екстравертам подобається спорт та активні ігри. Запитайте у малюка, в яку спортивну секцію хотів би ходити.
► Забезпечте дитині простір для розкриття творчих здібностей. Якщо зі спортом не вийшло, запропонуйте альтернативу: може зайнятися малюванням, в’язанням, вишиванням, танцями, різьбленням по дереву, музикою, театром та ще десятком інших творчих занять.
Головне, щоб у процесі творчості, дитина витрачала свою невгамовну енергію. Не потрібно переживати, якщо інтерес до хобі раптом пропаде. Через деякий час дитина-екстраверт відшукає собі інше захоплення.
Захоплення екстраверта / Фото Quora
► Екстравертам подобається говорити. Це означає, якщо ви дуже втомилися, вам все одно доведеться відповідати на численні запитання. Діти-екстраверти – самі невгамовні "чомучки". Якщо вам складно весь час підтримувати розмову, не заважайте дитині шукати чуйного співрозмовника.
Не варто смикати малечу, якщо він почав розмовляти з сусідкою чи пасажиром в громадському транспорті. Просто стежте, щоб від цього спілкування не було шкоди.
Діти-екстраверти / Фото Children's Health Queensland
► Складіть з дитиною режим дня. Екстраверти дуже активні та непосидючі, тому їм необхідно бачити перед собою розпорядок дня, у скільки та що потрібно робити. Таким чином, ви привчите до дисципліни, акуратності та пунктуальності. Малеча зрозуміє, що таке організованість і відповідальність.
► Для дитини-екстраверта важлива увага та ваша реакція. Тому частіше хваліть його за зразкову поведінку або гарну оцінку. Відзначайте успіхи, постійно говоріть слова любові.
► Через великий емоційний потенціал у такої дитини можуть виникнути конфлікти з товаришами. Потрібно підтримати малюка, розповісти, що робити в різних ситуаціях, навчити тримати під контролем свій настрій.
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► У малюка такого типу розвинена якість швидкого перемикання. Це означає, те, що ви говорили йому вранці, він в обід може забути. Не варто лаяти і влаштовувати скандал, адже це особливість дитини, і її варто поважати. Краще запасіться терпінням і повторіть ваше прохання ще раз.
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