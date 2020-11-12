Як правильно хвалити дитину: вчені розповіли, яка найпопулярніша помилка батьків
Під час виховання дуже важливо, аби батьки правильно хвалили свою дитину. Так вважають психологи університету міста Акрон у США та Амстердамського університету.
Щоб правильно похвалити дитину потрібно акцентувати увагу не на особистісних якостях, а на процесі досягнення результату. Про це повідомило видання Forgue.
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Хвалити треба так, аби ці слова були скромними, правдивими та зосередженими на процесах.
Батьки переймаються. Вони можуть стати надзвичайно обережними у своїх висловлюваннях, але не повинні переставати хвалити своїх дітей,
– додав психолог Амстердамського університету Едді Бруммельман.
Батькам потрібно уникати фраз: "Ти такий розумний", "Ти справжній художник". Коли дитина чує таку особистісну похвалу, може стати не такою наполегливою після невдачі.
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Також в майбутньому може уникатиме складних завдань, побоюючись, що помилка буде загрожувати авторитету.
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