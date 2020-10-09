Граючись з дітьми, батьки можуть побудувати з ними міцні стосунки, зняти їхню напругу, а також створити атмосферу радості вдома. Як насправді потрібно грати з дітьми — пояснили експерти.

Для того, щоб гра виконувала свої завдання, потрібно дотримуватися певних правил. Дитяча і сімейна психологиня Олена Данилюк розповіла про них виданню learning.ua.

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► Не фокусуватися на одному завданні

Варто пам’ятати, що гра — це не лише навчання і розвиток. Треба дозволити дитині гратися так, як їй подобається, і не сваритися, якщо вона з навчальних карток будує будинок для ляльки.

► Грати в ті ігри, які приносять задоволення усім учасникам

Не змушуйте себе грати в ті ігри, які вам не подобаються, але в які, вам здається, "потрібно грати" з малюком.

Так, ми всі зараз знаємо про важливість розвитку дрібної моторики, про те, як важливо будувати з LEGO з дитиною. Але якщо вам це не подобається, якщо ви будете постійно сидіти і дивитися на годинник, дитина це відчує,

– пояснила психологиня Олена Данилюк.

"Ви не будете отримувати задоволення, дитина відчує напругу і процес гри перетвориться на каторгу", — додала Данилюк.



Ігри батьків з дітьми / Фото Getty Images​

► Грати в активні ігри за 40 хвилин до сну

Олена Данилюк відзначає, що якщо дитина в перезбудженому стані ляже спати, то її сон може бути неспокійним та снитимуться жахи.

Тому в активні варто грати за 40 хвилин до сну. Після них психолог рекомендує добре провітрити кімнату дитини та дати їй води. Можна також лягти поруч з дитиною, обійняти її і разом з нею заспокоїти дихання.

► Встановити чіткі правила гри

Аби активні ігри, де можна випадково зачепити, штовхнути один одного, та ігри, де є переможці та переможені, не стали джерелом конфліктів, важливо перед кожною з них встановлювати правила.

Проговоріть з дитиною, наприклад, такі:

В цій грі обов’язково хтось виграє, а хтось програє. Тому ми домовляємося, що, незалежно від результату, ми не ображаємося, не засмучуємося і не сваримося. Якщо хтось випадково когось зачепив, ми не ображаємося. Тому що ми розуміємо, якщо ми почнемо так реагувати, то нам немає сенсу взагалі грати.

Якщо ваша дитина бурхливо реагує на програш, все одно вона буде якийсь час засмучуватися і надмірно реагувати на цю подію. Але завдання полягає в тому, щоб навчити її робити це правильно. Дозволяти собі помилятися, красиво програвати і контролювати власні емоції — насправді дуже важливі навички для життя.

Проте варто пам’ятати, що негативні емоції такі ж потрібні, як і всі інші. Проте дитину потрібно навчити правильно з ними поводитися. І це можна зробити за допомогою гри.

► Вводити елементи гри в побутові справи

Олена Данилюк запевнила, що найкраща гра для дитини — це щось робити з дорослими, допомагати їм з важливими справами. Спробуйте замість прохання не заважати, залучати дитину до побутових справ. Поки їй це цікаво й вона сама хоче вам допомагати.

Коли місите тісто, дайте дитині можливість також його помісити, спробувати на дотик. Підтримуйте малюка, кажіть "Ти мені допомагаєш, ти — така розумничка!",

– пояснила Олена Данилюк.

"Прибираєте в будинку — дайте дитині якусь ганчірку, нехай витирає підвіконня. Похваліть її після цього, скажіть, що без неї б не впоралися, подякуйте за допомогу", — порадила Данилюк.

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► Давати можливість понудьгувати

Не поспішайте розважати дитину, коли вона не знає, чим зайнятися: нудьгувати, так само як і грати, дітям потрібно для того, щоб розвиватися. Саме в такі моменти вони вигадують щось нове, фантазують, вчаться розуміти свої бажання.