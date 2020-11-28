Працювати з коханою людиною в одній компанії цілком реально. Проте для цього необхідно дотримуватися кількох порад.

Ніколи не критикуйте і не хваліть одне одного на людях

Перше буде сприйматися, як грубість, друге, як лестощі. В обох випадках люди поставляться до таких слів дуже двояко: або не зрозуміють мотивів поведінки, або не повірять похвалі. Про це повідомило видання Cosmo.

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Тому про кохану людину варто говорити тільки нейтрально, а якщо і висловлювати захоплення чимось, то дуже акуратно і ненав'язливо.

Не намагайтеся бути кращим, ніж партнер

Не важливо, працюєте ви приблизно на одній посаді чи ні. Не варто самостверджуватися на тлі партнера або відвойовувати у нього посаду.

Звичайно, може виникнути ситуація, коли, наприклад, премія або підвищення світить комусь одному. Тоді партнерам краще відверто поговорити про це.

Вмійте відмовити в підтримці

Ще один пункт, який потрібно одразу обговорювати з партнером. Тоді вам вдасться уникнути ситуацій, де хтось на когось образився через те, що кохана людина не підтримала ініціативу, ідею або проєкт.

В цілому мова про звичайні робочі моменти, коли комусь щось не подобається або він бачить результат по-іншому. Проте, якщо це стосується просто колеги, – дурниця. З партнером, якщо заздалегідь не обговорити ситуацію, вийти без проблем з такої історії буде складно.

Намагайтеся реалізовуватися в різних сферах

Навіть, коли ви працюєте в офісі на приблизно однакових посадах, добре б було, щоб розв'язували різні питання. Тоді, перш за все, у вас не буде прямої сутички інтересів.



Реалізуйтеся в різних сферах / Фото HR magazine​

Не переносьте побут на ділові питання

"Ти вдома чашку помити забуваєш, а тут будеш керувати відділом?" – кричить на весь офіс дівчина свого хлопця, навіть не здогадуючись, яке враження вона зараз створює про нього у колег.

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Хоча справа навіть не в цьому. Таке ставлення – удар по повазі коханої людини й, звичайно, по стосунках в цілому.