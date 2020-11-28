Як працювати на одній роботі з коханою людиною: поради
Працювати з коханою людиною в одній компанії цілком реально. Проте для цього необхідно дотримуватися кількох порад.
Ніколи не критикуйте і не хваліть одне одного на людях
Перше буде сприйматися, як грубість, друге, як лестощі. В обох випадках люди поставляться до таких слів дуже двояко: або не зрозуміють мотивів поведінки, або не повірять похвалі. Про це повідомило видання Cosmo.
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Тому про кохану людину варто говорити тільки нейтрально, а якщо і висловлювати захоплення чимось, то дуже акуратно і ненав'язливо.
Не намагайтеся бути кращим, ніж партнер
Не важливо, працюєте ви приблизно на одній посаді чи ні. Не варто самостверджуватися на тлі партнера або відвойовувати у нього посаду.
Звичайно, може виникнути ситуація, коли, наприклад, премія або підвищення світить комусь одному. Тоді партнерам краще відверто поговорити про це.
Вмійте відмовити в підтримці
Ще один пункт, який потрібно одразу обговорювати з партнером. Тоді вам вдасться уникнути ситуацій, де хтось на когось образився через те, що кохана людина не підтримала ініціативу, ідею або проєкт.
В цілому мова про звичайні робочі моменти, коли комусь щось не подобається або він бачить результат по-іншому. Проте, якщо це стосується просто колеги, – дурниця. З партнером, якщо заздалегідь не обговорити ситуацію, вийти без проблем з такої історії буде складно.
Намагайтеся реалізовуватися в різних сферах
Навіть, коли ви працюєте в офісі на приблизно однакових посадах, добре б було, щоб розв'язували різні питання. Тоді, перш за все, у вас не буде прямої сутички інтересів.
Реалізуйтеся в різних сферах / Фото HR magazine
Не переносьте побут на ділові питання
"Ти вдома чашку помити забуваєш, а тут будеш керувати відділом?" – кричить на весь офіс дівчина свого хлопця, навіть не здогадуючись, яке враження вона зараз створює про нього у колег.
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Хоча справа навіть не в цьому. Таке ставлення – удар по повазі коханої людини й, звичайно, по стосунках в цілому.
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