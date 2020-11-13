Як позбутися ревнощів: підбірка дієвих порад від психолога
Стан ревнощів – це процес, в якому виникає відчуття загрози стосункам. Він з'являється там, де немає розуміння, що можна й не можна очікувати одне від одного.
Щоб уникнути ревнощів, потрібно визначити для себе, основні правила і принципи спілкування. Про них розповіла виданню Elle психолог, педагог і сімейний системний терапевт Наталія Кручинина.
До теми Популярні міфи про стосунки: які твердження втратили свою актуальність
• Згадати, в якому віці вперше відчули ревнощі – швидше за все від 5 до 7 років.
• Проаналізувати, як справляєтеся з цим почуттям.
• Як з цим почуттям справлялися у вашій родині, в сім'ях близьких або знайомих людей. Визначити, яке ви особисто маєте уявлення про ревнощі.
• Ревнощі – це умовний контроль поведінки іншої людини. Навіщо вам витрачати стільки зусиль на чуже життя?
Умовний контроль / Фото Woman's Era
• Якщо розумієте, що будувати відносини, в яких немає схожих цінностей з вашими, – не виходить, посміхніться і відійдіть в сторону. У вас просто різні дороги.
• Вивчайте себе та свої духовні пріоритети. Чесність, довіру, повагу і вдячність ніхто не скасовував.
• Пам'ятайте: не варто прокладати шлях до близькості з людиною через ревнощі і влади над ним.
Цікаво Шлюб довго не триватиме: цікаві ознаки, які відстежили весільні фотографи
У нормі людина повинна знати, розуміти власні цінності, поважати і розпізнавати цінності інших людей, навіть якщо суспільство в цілому пропагує "життя без правил".
Поділитися новиною