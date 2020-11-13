Стан ревнощів – це процес, в якому виникає відчуття загрози стосункам. Він з'являється там, де немає розуміння, що можна й не можна очікувати одне від одного.

Щоб уникнути ревнощів, потрібно визначити для себе, основні правила і принципи спілкування. Про них розповіла виданню Elle психолог, педагог і сімейний системний терапевт Наталія Кручинина.

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• Згадати, в якому віці вперше відчули ревнощі – швидше за все від 5 до 7 років.

• Проаналізувати, як справляєтеся з цим почуттям.

• Як з цим почуттям справлялися у вашій родині, в сім'ях близьких або знайомих людей. Визначити, яке ви особисто маєте уявлення про ревнощі.

• Ревнощі – це умовний контроль поведінки іншої людини. Навіщо вам витрачати стільки зусиль на чуже життя?



Умовний контроль / Фото Woman's Era​

• Якщо розумієте, що будувати відносини, в яких немає схожих цінностей з вашими, – не виходить, посміхніться і відійдіть в сторону. У вас просто різні дороги.

• Вивчайте себе та свої духовні пріоритети. Чесність, довіру, повагу і вдячність ніхто не скасовував.

• Пам'ятайте: не варто прокладати шлях до близькості з людиною через ревнощі і влади над ним.

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У нормі людина повинна знати, розуміти власні цінності, поважати і розпізнавати цінності інших людей, навіть якщо суспільство в цілому пропагує "життя без правил".

Ревнощі – негативно забарвлене почуття в міжособистісних відносинах, яке виникає при нестачі уваги, любові, поваги чи симпатії від коханого або дуже шанованої людини.