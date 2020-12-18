У сучасному світі багато партнерів прагнуть не тільки побудувати міцну сім'ю, а й успішну кар'єру. Для того, щоб зберегти романтичні відносини та не зіпсувати їх роботою, закоханим варто дотримуватися декількох порад.

Обговорювати плани заздалегідь

Коли партнери постійно завантажені та не мають можливості в будь-який момент піти на побачення або кудись поїхати, відповідно усі плани потрібно обговорювати заздалегідь. Про це повідомило видання Cosmo.

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Варто обговорити, коли є вільний час та спробувати в формі компромісу відшукати максимально зручну дату для обох закоханих. Проте варто не забувати, що партнерам разом потрібно докладати зусиль.

Незаплановані романтичні вечері

Закоханим не варто планувати романтичні вечері, адже тоді в них не залишається нічого романтичного. Крім цього є декілька важливих причин:

По-перше , в них не залишиться нічого романтичного. Наприклад, хтось буде швидко летіти до ресторану після робочої зустрічі.

, в них не залишиться нічого романтичного. Наприклад, хтось буде швидко летіти до ресторану після робочої зустрічі. По-друге, пропадають спонтанність та інтрига, які зазвичай присутні на побаченні навіть тих пар, що давно разом. Як результат, ніякого задоволення, крім смачних креветок в салаті.



Вечеря в ресторані / Фото Getty Images

Спонтанні подарунки одне одному

Не важливо, які їх розмір і ціна. Головне, щоб закохані проявляли увагу одне до одного. До того ж це зобов'язує уважно слухати партнера, щоб не пропустити в його словах натяк на те, про що він давно мріє.

Крім цього подарунки дуже зближують людей, якщо робити їх від чистого серця і тільки з добрими намірами. Не кажучи вже про те, що вони демонструють і любов, і турботу про близьку людину.

Вдома вимикати гаджети

Важлива звичка – вимикати всі гаджети після повернення додому. А для закоханої пари – це обов'язково. Так ніякі робочі справи не відриватимуть від перегляду кіно чи розмову.

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Спілкуватися одне з одним

Інколи у партнерів не вистачає часу або бажання говорити про щось після багатьох денних зустрічей та переговорів. Проте комунікувати все одно варто. Наприклад, закохані можуть відправляти одне одному романтичні повідомлення, смішні картинки, робити разом фото та записувати дивні відео, пліткувати про справи на роботі або просто розповідати про плани на день.