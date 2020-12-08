Усі емоції важливі, тому батькам потрібно навчити дитину правильно розуміти й розрізняти почуття. А також приймати усе їх різноманіття та не засуджувати себе за якісь конкретні.

Видання 4MAMAS зробила підбірку мультфільмів, які не лише подарують настрій, але й допоможуть дитині краще зрозуміти природу емоцій.

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"Думками навиворіт"

Яскравий та сучасний мультфільм для дітей від 3 років, який розповідає історію маленької дівчинки. Всередині неї живе: Радість, Печаль, Гнів, Страх та Гидливість. Головна ідея мультфільму в тому, що кожна емоція не може існувати без іншої. Після перегляду обов'язково обговоріть побачене.



Думками навиворіт / Фото Letterboxd

"Далеко на північ"

Мультфільм розрахований для дітей старшого віку. Історія про дівчинку, яка вирушає шукати свого дідуся у далеку Арктику.

Нерозуміння батьків, відстоювання власних думок, вир емоцій – допоможе поглянути на внутрішній світ людини під іншим кутом.



Далеко на північ / Фото YouTube​

"Вперед і вгору"

Чуттєвий та емоційний мультфільм буде корисний усій родині. Головний герой Карл усе своє життя живе за волею серця, проте після втрати дружини змушений шукати нові шляхи, які допоможуть йому повернути любов до життя.

Мультфільм про щастя у простих речах, а також про можливість радіти кожному дню.



Вперед і вгору / Фото D-COT

"Ральф-руйнівник"

Ральф — негативний персонаж відеогри, який мріє стати хорошим. Тут будуть відповіді на питання – чому з'являються агресія, гнів. У мультфільм закладений витончений внутрішній світ, який зазвичай ми не бачимо.



Ральф-руйнівник / Фото Enter.co

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"Фердинант"

Фердинант — найдобріший бик у світі, який бачить кожну прекрасну дрібничку навколо себе. Але він народився для того, щоб брати участь у кориді.



"Фердинант" / Кадр з мультфільму

Чи зможе доброта перемогти? Це мультфільм про важливість бути собою та приймати свою унікальності.