Користувач TikTok придумав унікальний спосіб, аби помиритися з дружиною, яка не хоче з ним розмовляти. Саме тому він вирішив самостійно створити сприятливі умови для того, щоб вирішити конфлікт у сім’ї.

Чоловік, у якого в TikTok нікнейм @trip_uhl_d, продемонстрував незвичайний спосіб помиритися з дружиною.

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Він переставив батарейки у пульті від телевізора, поклав сковорідки на високі полки, повідкручував лампочки й перекрив воду в унітазі.

Також вимкнув Wi-Fi, зменшив потужність кавомашини та поміняв налаштування на телефоні. Усі ці дії він зробив для того, щоб дружина звернулася до нього за допомогою.

Не всі підписники оцінили ідею блогера щодо примирення. З'явилися навіть ті, хто лишали такі коментарі: "Моя колишня була настільки впертою, що купила б новий телевізор, унітаз і сковорідки, аби й далі не розмовляти".

Дивіться відео користувача TikTok: