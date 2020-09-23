Батьки ретельно дбають про фізичне здоров'я малюків, однак часто забувають про психічне. Тому психолог Юліана Маслак звернула увагу на цю проблему і дала дієві поради, які варто зробити нормою.

Своїми порадами Юліана Маслак поділилась з батьками в інстаграмі. Вона підібрала 9 активностей, які допоможуть дитині почуватись завжди в комфорті та безпеці, а також не мати проблем з психічним здоров'ям.

Важливо 9 правил безпеки, яким батьки обов'язково повинні навчити своїх дітей

Будьте тут і тепер

Дітям потрібно відчувати, що батьки дбають про них та перебувають у теперішньому моменті їхнього життя. Цього досягнути легко: плануйте і звертайте увагу не на нові дописи в мережі, а на те, що навколо вас. Медитуйте і відпочивайте разом з дитиною.

Три добрі справи

Перед сном приділяйте час на розмови з дитиною. Обговоріть з малюком, які добрі справи він чи вона хотіли б реалізувати наступного дня. Заплануйте якусь спільну для вас обидвох.

Говоріть про почуття

Не варто ігнорувати переживання і думки дитини, навіть якщо вони, на перший погляд, здаються нісенітницями. Часто нащадки не знають, як передати емоції та розповісти про речі, які їх засмучують. Тому виділіть час, коли ви можете наодинці обговорити про думки, переживання, почуття та плани дитини.

Фантазуйте

Практикуйте з малюком вигадування історій. Можна перетворити фантазії на певну гру, коли ви розказуєте один одному про якісь та маєте вгадати – вигадка це чи правда. Або ж створюйте власні казки про тваринок і їхні стосунки. Тут важливо не насміхатись, а проявити цікавість до фантазій вашої дитини.



Фантазуйте з дитиною / Фото Unsplash

Тестуйте думки

Допоможіть дитині подивитись на думку з різних сторін. Для цього дайте декілька запитань, які можуть поставити правдивість думки під сумнів.

Дбайте про малюка

Скеровуйте та підтримуйте дитину, плекайте навички турботи про себе. Наприклад, щоб малюк обирав смачну та корисну їжу, добре спав, вів активний спосіб життя, займався спортом та мав власні хобі.

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Виклик власному мисленню

Стимулюйте дитину до різного розвитку. Нехай нащадок подивиться та оцінить ситуації у новий для себе спосіб, розвивайте навички помічати корисні, більш реалістичні і некорисні переконання. Наприклад, як визначити, що колір паперу – коричневий. Замість того, що просто сказати, що він коричневий, змішайте зелену і червону фарби, щоб на прикладі довести це.

Тривожний час

Виділяйте кілька хвилин на добу, щоб обговорити неприємні деталі дня. Що викликає у вашої дитини тривогу, занепокоєння чи роздратування. Допоможіть впоратись із цими почуттями та дайте поради нащадку.

Не варто робити це у чітко визначений час, щоб не було напруженої атмосфери ані для вас, ані для дитини. Підберіть слушний час для обговорення цієї теми.

Активний план

Організовуйте різну активність для своєї дитини. Похід в пісочницю, гра з м'ячем, їзда на велосипеді, похід в парк або ж зоопарк, читання книг чи смакування ласощів у кав'ярні: урізноманітнюйте розваги для свого малюка.



Плануйте розваги з дитиною / Фото Unsplash