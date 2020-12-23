Часто для підлітків вибір майбутньої професії – є складним етапом. Вони невпевнені у своєму виборі, а також бояться зробити помилку. Тому батькам варто вміти підтримати та допомогти дитині.

Коли варто думати щодо вибору професії

Правильного віку для вибору професії немає. Вчитися новому потрібно все життя, а обирати чи змінювати професію тоді, коли до цього людина готова. Про це повідомили у виданні "Освіта нова".

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Чим раніше дитина почне досліджувати свої сильні сторони й те, як влаштований світ, тим більше в неї буде шансів знайти роботу до душі.

Потрібно обрати один напрямок з тих, які подобаються. Присвятивши йому 1 – 2 роки часу буде достатньо, аби пройти певні труднощі та досягти результату.



Батьки і діти / Фото Gadget Freeks

Яку роль у профорієнтації відіграють батьки

Батьки відіграють важливу роль у житті кожної дитини. Хоч підлітки вже відчувають себе дорослими, проте вони чекають, що у питанні вибору професії дорослі їм допоможуть. Порадою чи відповідями на болючі питання.

Проте іноді ця допомога може мати протилежну сторону – тиск батьків має негативні наслідки для кар‘єрного розвитку дитини.

Діалог є найкращим способом допомоги. З дитиною варто поспілкуватися та зрозуміти, що їй подобається, поспостерігати за тим, до чого "лежить душа", що надихає.

► Якщо дитина креативна – варто обирати творчі професії. Особливо, коли вони вже реалізуються онлайн: діджитал-дизайн, арт, відеозйомка, режисура, копірайтинг, тобто мова йде про створення креативного контенту, що наразі дуже актуально.

► Якщо в дитини аналітичний і системний склад розуму, варто розглянути програмування, інжиніринг, розробку систем автоматизації, робототехніку, роботу з великими масивами даних (Big Data). Наукова кар'єра теж може надихнути таку дитину, особливо в космічній індустрії.



Профорієнтації / Фото The Sun

► Тим, хто бачить себе у роботі з людьми в допомагаючих професіях, однозначно варто розглянути медицину, психологію, коучинг, конфліктологію. З повною діджиталізацією нашого життя актуальними стають професії, пов'язані з кібербезпекою. Вибір за дитиною.

Важливо пам'ятати, що у швидкозмінному світі найкрутіші ідеї виникають на перетині професій, тому не варто себе обмежувати в бажанні вивчити нові дисципліни.

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Щоб дитина не обрала, варто готувати її до того, що навчатися потрібно постійно, вивчати нові дисципліни, так само як і цікавитися інноваціями. Швидкість трансформацій буде лише зростати й тому, щоб залишатися конкурентоздатними, необхідно тримати руку на пульсі.