Зрада коханої людини – це завжди удар і образа. Психологи стверджують, що прощення у цій ситуації можливе. Проте це колосальна праця з обох сторін.

Психолог Сем Луї повідомив виданню Psychology Today, що є 5 психотерапевтичних стратегій, які можуть допомогти пережити цей період і рухатись далі.

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Прозорість та відкритість

Часто про невірність партнера людина дізнається з листувань чи фотографій. Тоді усі деталі причини зради приховуються або взагалі не обговорюються.

Сем Луї порадив, щоб партнер, який зрадив коханій людині, зачитав історію того, що трапилось з подіями, місцями, людьми. Імена можна не називати. Хіба, якщо ця людина є знайомою.

Це не лист вибачення, а надання фактів. Така відкритість та реконструкція подій має допомогти зрадженій людині знову відчути ґрунт під ногами та відновити відчуття здорового глузду.

Рефлексія

Дуже важливо зрозуміти причини зради, якщо пара не хоче допускати повторення у майбутньому.

Це можна зробити у груповій або індивідуальній терапії. Щоб людина, яка вчинила зраду, почувала себе у безпеці та могла поміркувати, які проблеми, наприклад, соціальні чи фінансові, сприяли цьому вчинку.

Це допоможе зрозуміти, що існують здоровіші за зраду шляхи подолати труднощі. А також дасть можливість зрозуміти, які тригери, фактори та умови спрацювали поштовхом для людини.

Розуміння, що саме сприяло цьому вчинку та як уникнути, – є важливим етапом психотерапії.

Проаналізувати колишню й теперішню поведінку

Зрада – це випадковість чи таке траплялось і у колишніх стосунках? Якщо це не поодинокий випадок, то психотерапевт повинен зрозуміти певну модель сексуальної компульсивної поведінки та працювати з нею.

Людина, яку зрадили, повинна прогорювати цю подію

Це також частина розуміння того, як інцидент зради може вплинути на стосунки, підірвати довіру одне до одного та як багато зусиль потрібно прикласти, щоб повернути її.

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Сем Луї повідомив, що шлях відновлення після зради дуже важкий. Проте ті, хто вчасно на нього встануть, мають всі шанси отримати глибше розуміння одне одного та власних стосунків.