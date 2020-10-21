Після розставання з хлопцем необхідно максимально подбати про себе. І тут не важливо, що стало причиною завершення стосунків.

► Поплач та погорюй

Після закінчення відносин, не варто одразу ж прямувати на вечірку в пошуках нового хлопця. Принаймні це буде психологічно важко. Про це повідомило видання Cosmo.

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Краще вимкнути телефон, скасувати всі зустрічі і просто пару днів посумувати, піддавшись емоціям.

► Припини себе звинувачувати

Навіть якщо хлопець запевняє, що винна дівчина – це не так. Розрив будь-яких відносин найчастіше відбувається з ініціативи обох сторін. Що стало причиною цього, вже інша історія.

В будь-якому випадку, необхідно зрозуміти, що людям властиво розлучатися. І винних при цьому зовсім може і не бути.

► Прибери все, що може нагадувати про колишнього хлопця

Варто позбутися навіть від дорогого ланцюжка. Шкода викинути? Можна здати в ломбард і купи те, про що мріяла.

Обов'язково викинь або прибери якнайдалі всі іграшки, статуетки чи одяг – все, що подарував колишній. Проте варто добре все зважити. Якщо розумієш, що це чергова сварка, а не остання і "найжахливіша" – викидати подарунки все ж не варто. Хоча б перші пару днів або тижнів.

► Зміни образ

Жарт про стрижку, яка завжди віщує нове життя, цілком обґрунтована. Дівчина з новою довжиною або кольором волосся знову закохується в своє зображення в дзеркалі і починає себе цінувати. А це дуже важливо після розриву. Крім зачіски, також можна оновити гардероб.

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► Займися чимось новим

Це допоможе відволіктися та зайняти чимось вільний час, який з’явився після закінчення відносин. Крім того, будь-яке хобі або розвага – це знайомства, нові люди, емоції та інформація. Тому не варто шукати відмовки, щоб нарешті піти на танці, курси чи плавання.