Існує такий стереотип, що ревнувати можуть тільки невпевнені в собі люди. Насправді успішні красуні з адекватною самооцінкою також можуть мати це руйнівне почуття.

Як знайти внутрішню гармонію і позбутися ревнощів, розповіла психологиня Олена Шершнева виданню Cosmo.

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Зміна ролі

Коли ревнуєш, то програєш в голові такий сценарій: твій партнер – привабливий, цікавий, він подобається жінкам, його життя яскраве, а ти – тривожна, у тебе в полі зору один чоловік і головне завдання – не дати його комусь забрати. Саме тому пора переписати цей сценарій.



Ревнощі / Фото The Sun​

Коли зможеш побачити себе в тій ролі, яку зараз відводиш чоловікові, поняттю "ревнощі" в житті не залишиться місця.

Поглянь на факти об'єктивно

Відкритий флірт, зрада – можуть бути реальними причинами для ревнощів. Тоді необхідно вирішити: чи готова ти приймати таке, чи ні. Якщо готова, то не впадай потім в роль жертви. Якщо не готова – розходьтесь.

Що ж стосується менш значущих подій, подумай двічі: чи дійсно вони загрожують відносинам.

Будь готова до змін

Часто ревнощі виникають від панічного страху втратити партнера. Якщо є цей неадекватний страх, що ви розлучитеся, варто спробувати спеціальну техніку. Уявити, що ваші шляхи вже розійшлися. А потім у всіх подробицях описати: як будеш жити, з ким спілкуватися, коли почнеш ходити на побачення.

Усвідом, що в такому випадку життя не зруйнується. Тоді тривога відпустить, а разом з нею і невиправдані ревнощі.

Укріплюй відносини

Найкраща профілактика невірності – це підтримка щасливих відносин. А ось спроби захистити партнера від "спокус" далеко не приведуть.

► По-перше, це просто неможливо.

► По-друге, контроль створює напругу і провокує конфлікти.

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Джон Грей, який написав книгу "Чоловіки з Марсу, а Жінки з Венери", рекомендує жінкам враховувати 6 основних чоловічих потреб в любові: довіра, прийняття, вдячність, захоплення, схвалення, заохочення. Якщо ти хочеш побудувати дійсно міцні відносини – дай це своєму партнеру. І почати варто саме з довіри.