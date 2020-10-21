У декретну відпустку може піти не тільки матір, а й будь-який інший родич, який доглядатиме за малюком. Наприклад, тато, дідусь, бабуся, опікун або один із прийомних батьків.

Як оформити декретну відпустку на родича, пояснили на офіційному сайті Міністерства юстиції України.

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Той, хто доглядатиме за дитиною, має надати за місцем своєї роботи такі документи:

заяву про надання відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку;

копію свідоцтва про народження дитини;

довідку про те, що мама дитини не скористалася правом на таку відпустку за своїм місцем роботи (навчання, служби) і не претендує на допомогу. Або вийшла на роботу до закінчення терміну відпустки і виплати по догляду за дитиною їй припинено (із зазначенням дати);

документ, що підтверджує родинний зв’язок працівника, який бажає оформити відпустку, з дитиною.

Відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років можуть надавати повністю або частково в межах установленого періоду.

Декретна відпустка до 6-річного віку дитини

Також декрет можна продовжити до досягнення дитиною 6 років. Проте без збереження заробітної плати та тільки за медичними показниками, якщо малюк потребує домашнього догляду.

Для цього роботодавцю треба надати такі документи:

медичний висновок – видається за формою первинної облікової документації № 080-1/о "Довідка про необхідність дитини (дитини з інвалідністю) у домашньому догляді". Мінімальний термін дії довідки – 6 місяців;

письмова заява особи.

Після отримання зазначених документів роботодавець видає відповідний наказ. Він зобов’язаний надати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею 6-річного віку (без збереження заробітної плати), адже таке право працівникам гарантоване.

Чи може батько доглядати за дитиною до 6 років

Відпустка для догляду за дитиною може повністю або частинами використовуватися батьком дитини, бабусею, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною.

Також правом на зазначену відпустку може скористатися людина, яка усиновила дитину чи взяла її під опіку, один із прийомних батьків чи батьків-вихователів.

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Для того, щоб отримати відпустку для догляду за дитиною до 6 років, родич, що хоче її оформити, окрім заяви, повинен надати додаткові документи. На їх підставі роботодавець видає відповідний наказ.

Аби підтвердити родинний зв’язок, наприклад, бабуся має надати такі документи:

► власний паспорт;

► паспорт доньки (матері дитини);

► свідоцтво про народження доньки (матері дитини);

► свідоцтво про народження дитини (онука);

►свідоцтво про укладення шлюбу доньки (матері дитини) у разі зміни прізвища.