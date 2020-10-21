За період дії карантину через пандемію COVID-19 в Україні зареєстровано в 6 разів більше шлюбів, ніж розлучень. Про це офіційно повідомило Міністерство юстиції України.

Починаючи з 12 березня до 10 жовтня 2020 року, зареєстрували свій шлюб 107 069 пар молодят. Про це Мін’юст зазначив на офіційній сторінці у Facebook.

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“За аналогічний період кількість розірваних шлюбів становила 16 475", – додали у Міністерстві юстиції України.

Як одружитися під час карантину

Через пандемію COVID-19 обмежено прийом громадян у відділах державної реєстрації актів цивільного стану.

У період карантинних обмежень можна подати заяву на реєстрацію шлюбу такими методами:

► Скориставшись сайтом "Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану";

► З 08.04.2020 можна звернутися на прийом до необхідного відділу за попереднім записом (телефоном або онлайн).

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Враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України та рекомендації Міністерства охорони здоров’я, прийом громадян для подачі заяви про державну реєстрацію шлюбу та для державної реєстрації шлюбу в обов’язковому порядку проводиться за наявності у них індивідуальних засобів захисту – масок або респіраторів.

Також державна реєстрація шлюбу проводиться лише за наявності наречених, без гостей.