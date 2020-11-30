Дитина просить собаку, кота чи кролика? Тварина в будинку – це велика відповідальність у першу чергу для батьків. Крім того, це фінансові витрати. Тож як обрати тваринку для дитини – читайте в нашому матеріалі.

Ви все ж вирішили завести тварину для дитини? Тоді вам потрібно звернути увагу на певні фактори, зазначає 24 канал.

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Основі фактори, на які потрібно звернути увагу

Фінансові витрати

Батьки повинні розуміти, що будь-яка тварина в будинку – це додаткові витрати. Прорахуйте, скільки грошей ви зможете витратити на корм, догляд, регулярне відвідування ветеринара та лікування.

Догляд

Догляд – буде на ваших плечах і це потрібно враховувати. Чи будете ви мати час і сили, наприклад, на кошеня чи собаку? Можливо, краще обрати хом'ячка чи папугу.

Стиль життя

Зважайте на власні звички та сімейний уклад. Якщо ви не можете змиритись з крихітним фантиком на підлозі, то шерсть або пір'я дуже скоро стануть причиною постійного поганого настрою.

Характер дитини

Не забувайте й про те, що тваринку ви обираєте для дитини. Наприклад, для рухливого малюка кращим варіантом буде пес або кішка. А ось для спокійного – можна завести черепаху або морську свинку.

Якого ж домашнього улюбленця вибрати?

Рибка

Рибки ідеально підійдуть як заспокійливе для дуже неспокійних дітей.

Залежно від породи рибки, буде потрібен відповідний догляд. Якщо у вас не дуже багато місця для акваріума, то краще обирати півника або бійцівську рибку. А ось золота – хоч і класичний вибір багатьох, але вона дуже тендітна та потребує досить ретельного догляду.



Рибки – підійдуть для дуже неспокійних дітей / Фото pexels

Хом'як

Ці тваринки маленькі, пухкі та нешкідливі. Потребують певної турботи, з якою може впоратись дитина.

Гризуни підходять для тих родин, які хочуть тварину, але поки не мають можливості завести кота чи собаку. Але варто знати, що ці хатні улюбленці дуже шумні вночі. Крім того, не можна нехтувати прибиранням в клітці, адже запах буде жахливим.



Хом'яки / Фото pexels

Морська свинка

Морські свинки – це один з найкращих варіантів для спокійної дитини. Вони ручні та невибагливі у догляді. Вони сплять всього 6 годин і активні протягом дня.

Але морських свинок варто тримати в парах або приділяти їм багато часу, адже вони потребують компанії. Крім того, для них варто обирати клітки або вольєри з достатньою площею.



Морські свинки дуже дружелюбні / Фото pexels

Кішка

Кошенята підійдуть також для спокійних і стриманих дітей. Їм потрібно приділяти більше часу, а також це більші фінансові витрати.



Такий хвостик потребує більшої уваги, ніж гризуни / Фото pexels

Собака

Собака – це ще повноцінний член родини, який потребує уваги та турботи на рівні з дитиною. Усі ранкові та вечірні вигули практично одразу лягають на плечі батьків.

Перед тим, як завести щеня, навчіть дитину правильно поводитися з тваринами, поясніть про всі плюси та мінус, а також про безпеку.



Собака – це вірний друг і повноцінний член родини / Фото pexels

Птах

Птахи – музичні створіння, які бувають дуже соціальними. Такі тварини підходять вже для доросліших дітей, адже потребують терпіння та регулярного очищення клітки, свіжої їжі та води, а також трохи місця для польотів.



Папуги – хороші компаньйони / Фото pexels