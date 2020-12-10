Період сну в немовляти триває набагато довше, ніж період активності. Батькам доводиться проявляти фантазію та витримку, щоб вкласти малюка спати. Проте для цього є перевірені роками хитрощі.

Вечірні ритуали та чарівні способи заколисування допоможуть вкласти малюка спати. Про це повідомило видання "Мой ребенок".

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• Заспокійливий масаж

Хорошим варіантом може стати заспокійливий масаж. Найголовнішим тут є ніжність маминих або татових рук. Змастіть руки дитячим маслом або кремом і просто погладьте малюка. При цьому може промовляти, як ви любите дитину, а в кінці притиснути її до себе.



Притисніть до себе / Фото Women's Health

• Щільні штори

Малюки дуже чутливі до світла, тому варто повісити дуже щільні штори. Вони допоможуть дитині зрозуміти, що час ігор закінчився й пора спати. Якщо в повній темряві малюк почуває себе незатишно, можна увімкнути нічник.

• Провітрювання

Влітку вікна повинні бути відкриті вдень та вночі. Звісно, в негоду або при сильному морозі довго тримати відкритими вікна не можна. Тому провітрюйте спальню малюка за 30 хвилин до сну. Зниження температури повітря на 1 – 2 градуси сприяє швидкому зануренню у світ снів.

• Тиша

Деякі діти здатні заснути під звуки барабанного бою, а іншим для відпочинку необхідна повна тиша. Якщо малюк належить до другої групи, привчіть себе і всіх вдома зберігати в будинку спокій, поки ви укладаєте крихітку.

• Заколисливі звуки

Зверніть увагу, які саме звуки діють на вашого малюка заколисливо і використовуйте їх в потрібний момент.

• Погладжування по спинці

Легкі ніжні погладжування і поплескування по спинці дадуть зрозуміти малюку, що мама поруч, тому він в безпеці. Не поспішайте швидше піти з кімнати, як тільки дитина стулила очі. Посидьте поруч зі своїм малюком, поки він міцно не засне.

• Відчуття присутності мами

Залиште в ліжечку малюка якусь деталь свого одягу або будь-яку річ, що ввібрала ваш запах. Прокинувшись, крихітка вирішить, що ви десь поруч. Хвилювання та страхи відступлять й вона зможе спокійно поринути в сон знову.



Присутність батьків / Фото Foundations Family Counseling

• Спільний сон

Щоб малюк спокійно спав всю ніч, батьки повинні бути поруч. Спільний сон допомагає дитині відчувати себе в безпеці.

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Всі діти різні. Те, що допомагає заснути сусідському малюкові, на вашого може не подіяти. Орієнтуйтеся на його потреби та будьте до нього уважні.