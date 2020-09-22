Кожні батьки також переживають стрес, коли віддають дитину до садочка. Однак це неминучий етап дорослішання малюка, тому потрібно не вимагати від нього одразу слухняності та підтримувати дитину в час адаптації.

В інстаграмі психолог Юліана Маслак дала корисні поради, як обрати дитячий садок та допомогти нащадку з адаптацією в ньому.

Цікаво Як помилки батьків у вихованні впливають на дітей: 11 поширених прикладів та їхні наслідки

Як обрати дитячий садок

Перше, на що дорослі повинні звернути увагу – це безпека малюка. Тому батькам потрібно ознайомитись з ліцензією дошкільного закладу та переконатись, що в ньому дитина буде в цілковитій безпеці.

Окрім цього, мамі і тату потрібно обговорити тип садочку, в який поведуть малюка. Це може бути приватний, державний, домашнього типу чи лісовий. І тут кожен має широкий вибір.

Третє, на що психолог радить звернути увагу – це педагоги. Вихователі проводитимуть години часу з вашою дитиною, тому потрібно переконатись, що вони доброзичливі, фахові знавці своєї справи, які налагодять зв'язок з нащадком та будуть йому подобатись.

Педагоги (вихователі, що будуть дбати про вашого малюка) мають вам імпонувати. І, найважливіше, – подобатись дитині! Тільки у добрих стосунках ми можемо говорити про можливість керувати поведінкою дитини. Тоді ви разом будете впродовж декількох років командою, – розповіла психолог.



Зверніть увагу на вихователя в дитячому садочку / Фото Scolastic

Як допомогти дитині з адаптацією

Згадайте себе, коли ви повертаєтесь на роботу після тривалої відпустки або йдете на нове місце роботи. Як і вам тоді, дитині не зовсім комфортно і вона може по-різному реагувати на зміни. Тому потрібно зробити все для того, щоб похід до садочка не обернувся дитячою травмою. Як це зробити – Юліана Маслак дала кілька ефективних порад.

Розповідайте історії чи казки

Задовго до першого дня в садочку розказуйте дитині, що це такий будиночок, де можна погратись і смачно поїсти. Обов'язково поясніть, що туди потрібно йти вранці, щоб малюк не мав казкових очікувань, що це можна робити будь-коли.

Можна розказати власні спогади про садочок, не згадуючи якогось поганого досвіду, що може налякати малюка. Покажіть свої фото та продемонструйте, що це весело. Також казки, вигадані про садок, можуть заспокоїти дитину.

Читайте також 9 правил безпеки, яким батьки обов'язково повинні навчити своїх дітей

Дозволяйте брати свою іграшку

Через пандемію коронавірусу у садочок можуть заборонити приносити іграшки з дому. Однак якщо це не суперечить правилам, дозвольте дитині взяти улюблену та вже знайому іграшку. За словами Юліани Маслак, це допомогло її дітям адаптуватись.

"Марко мав пташку, яку дуже любив і усюди носив. Донька моєї колеги носила пасок від маминого халата. Це допомагає дитині пам‘ятати, що за нею повернуться і вона буде почуватися безпечно", – пояснила психолог.



Дитина у садочку / Фото Niche

Дитина відчуває хвилювання

Діти хоч і маленькі, однак дуже спостережливі. Тому вони можуть відчути ваше хвилювання, що тільки посилить їхню тривогу. Тому опануйте свої емоції та підтримайте малюка.

Навчіть дитину правилам гігієни

Дуже важливо самим навчити дитину мити руки після кожного походу на вулицю та перед їдою. Подавайте самі приклад малюку і дотримуйтесь цих правил. Особливо в час пандемії правила гігієни є просто необхідністю.

Майте свої ритуали на прощання

Цей пункт є дуже індивідуальним, адже одним діткам достатньо кількох секунд і обійми, іншим – розмова чи поцілунки батьків.

Не травмуйте дитину розлукою

"Не переплаче! То у всіх так було!" – не вважайте нормальною адаптацію, де дитина кричить і плаче. Почніть з маленьких кроків: з 30 хвилин чи години на день. Тут важливо, щоб батьки прийшли у той час, в який пообіцяли повернутись, тоді складеться довіра. Через 2 чи 3 дні спробуйте залишити дитину на більше, ніж годину, обговоривши це з малюком.

"Якщо ваш малюк чутливий і важко вас відпускає, не журіться, просто продовжуйте робити це меншими кроками. Спішити немає куди, ви встигнете завжди залишити малюка на довший час", – додала психолог Юліана Маслак.