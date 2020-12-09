Коли межі порушують, то варто вміти говорити “ні”. Проте суспільство може прийняти відмову, як особисту образу. Для цього треба вміти правильно встановлювати психологічні та фізіологічні межі.

Як батькам сформувати особисті межі свої та дитини розповіли у виданні 4mamas club.

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"Ні" потрібно казати в момент, коли хочете сказати "ні". Припиняйте розмови, які вам неприємні. Не зустрічайтеся з людьми, з якими не бажаєте спілкуватися.

► Почати заздалегідь

Ще у час вагітності, варто почати турбуватися про особисті межі, як дитини, так і сім'ї. Цю позицію варто обговорювати з родичами, які будуть з вами часто контактувати. Таким чином у них ще буде час з цим примиритися.



Почати заздалегідь / Фото Family Office

► Обізнаність в доступних варіантах

Бажання можуть не збігатися з іншими. І це нормально. Ваше завдання: чітко сформувати власні межі. Як на це будуть реагувати інші — ви не відповідаєте. Ви можете погодитися, відмовитися або домовитися. Подальший шлях обираєте ви.

► Пам'ятайте, навіщо це потрібно

Знаючи, як болісно родичі можуть сприйняти "ні", відмовляти може бути неприємно. Варто пам’ятати, що особисті межі у першу чергу потрібні вам.

► Говоріть прямо

Свою позицію треба вміти озвучувати чітко. Співрозмовник має почути вашу остаточну думку, а не привід для обговорення.

Швидше за все зустрінетеся з непорозумінням та шквалом критики. Проте варто не боятися відстоювати власну позицію.

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► Не дозволяйте відчуттю провини взяти гору

Якщо ви звикли догоджати іншим, то матимете відчуття провини за чітку відмову. Аби побороти його, варто сприймати це, як відточення певної навички. Під час цього процесу спочатку буде дискомфортно, проте згодом буде легше захищати власні межі.