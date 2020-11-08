Злість – це нормальна емоція як у дітей, так і у дорослих. Але батьки часто не знають, як правильно заспокоїти малюка. Про те, що не можна робити та як допомогти – читайте в нашому матеріалі.

Ці стратегії допоможуть дитині заспокоїтись, пише видання PopSugar.

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Коли потрібно застосовувати ці прийоми

За словами психологів, є три речі, які батькам необхідно знати, якщо вони хочуть, щоб малеча правильно застосовувала ці прийоми:

Скажіть їм про ці стратегії, коли дитина вже заспокоїться. Не треба вчити її цьому під час конфлікту чи коли дитина залишається злою.

Продемонструйте свої вміння. Покажіть малечі, що ви теж можете контролювати свій характер. Пам'ятайте, діти найбільше вчаться тому, що ми робимо, ніж що ми їм говоримо.

Постійно нагадуйте про них: якщо ваша дитина злиться, забуває використовувати ці прийоми, то після заспокоєння одразу нагадайте їй про них. Згодом малеча звикне і буде використовувати їх.

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Ведіть зворотний відлік до заспокоєння

Дуже важко вгамувати свої емоції, коли ви відчуваєте злість. Але варто навчити свою дитину в запалі агресії зупинятися аби взяти якийсь час, щоб заспокоїтися, перш ніж відреагувати на ситуацію. До прикладу, можна рахувати до десяти у зворотному напрямку (10, 9, 8, 7, 6 .. і так далі).



Дитині необхідно заспокоїтися та випустити пар / Фото ТСН

Навчіть їх обійматися в момент злості

Якщо ваш малюк готовий кричати від злості, то скажіть йому в цей момент когось обійняти. Адже обійми змушують людину почуватися краще, навіть якщо вона досі засмучена.

Дитина може в такий момент заплакати. І це добре, бо сльози – ознака того, що вона позбавляється від всіх поганих почуттів (злістю, гнівом).

Спробуйте тиху активність

Спроба дисциплінувати вашу дитини в момент злості – це марна справа. Коли дитина починає злитися чи кричати, краще направити її енергію на якесь тихе заняття. До прикладу, можна обрати читання або головоломки тощо.

Заохочення вашої дитини до спокійної діяльності за кілька хвилин до того, як в неї трапиться істерика, може допомогти усунути її наперед.

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Заспівайте пісню

Коли ваша дитина злиться, запропонуйте їй поспівати якусь коротку пісню або згадати якусь мелодію. Експерти кажуть, що малечі буде важко розлютитися, якщо вона співатиме улюблену пісеньку.

Направте енергію в інше русло

Коли людина злиться, їй іноді хочеться фізично виплеснути цей гнів. Тому дитині можна в цей момент дати якусь ляльку або м'яч, який вона може вдарити тощо.

Поговоріть з малечею

Заохочуйте вашу дитину висловлювати свій гнів словами, наприклад: "Я злюся, коли ви не дозволяєте мені грати в .." або "Я злюся, коли ви не дозволяєте зробити.." тощо. Така вербалізація емоцій корисна для здоров'я.

Що не можна робити, коли дитина злиться

Іноді батьки не розуміють, що їхні неправильні дії тільки погіршують ситуацію, зазначає Vemakids.