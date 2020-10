Діти обожнюють їсти солодке та солоне настільки, що могли б постійно харчуватися одними цукерками та іншою некорисною їжею. Проте таким смаковим вподобанням є наукове пояснення.

Дослідження показало, що діти біологічно схильні віддавати перевагу солодкому смаку ще до народження. Про це повідомило видання Motherly.

Цікаво Поширені помилки у вихованні дитини: 5 порад, які допоможуть батькам

Цукор – це проста енергія, яку потребують діти. А також домінуючий смаковий сигнал грудного молока.

Щодо картоплі фрі, хот-догів та інших солоних речей

Діти віддають перевагу вищій концентрації солі, ніж дорослі. Чому також є пояснення – солоний присмак ознака протеїну.

Діти не люблять овочі

"В природі гіркий смак часто мають отруйні рослини. Отож еволюційно обґрунтовано уникати такої їжі. Це сприяло виживанню", – пояснила науковиця, експертка з питань відчуттів та емоцій, а також авторка книги "Why you eat what you eat" Рейчел Герц.



Діти не люблять овочі / Фото Healthline​

На вибір малюка впливає не лише смак, а й колір та текстура їжі. Рейчел Герц повідомила, що діти обирають "білу" їжу – хліб, рис, макарони, яка асоціюється у них з безпекою.

Педіатр з Каліфорнії Наталія Мут порадила якомога раніше знайомити малюка з різними смаками – від гіркуватих овочів до пряної риби.

Науковці та лікарі стверджують, що з часом пристрасть до солоного та солодкого поступово вщухне і дитина розширить свій раціон.

Як допомогти дитині полюбити іншу їжу

► Сконцентруватися на тому, щоб пропонувати дитині. А не на тому, чи все вона з’їла

"Іноді малюку треба запропонувати їжу 15 – 20 разів. Він може її не жувати, головне хоча б трохи спробувати", – каже Мут.

► Робити їжу привабливою

Педіатр радить не змушувати їсти, а зробити так, щоб малюку самому захотілось спробувати. Для цього можна дозволити дитині обирати самостійно продукти в супермаркеті, допомагати під час приготування або нарізати їжу цікавими формочками.

До теми Дитячі нічні кошмари та страхи: як допомогти подолати

► Побудувати місток між їжею, яку любить дитина, і тими продуктами, від яких відмовляється

Наприклад, якщо дитина жити не може без картоплі фрі, запечіть зі скоринкою батат або цукіні й наріжте соломкою. Або спробуйте поєднати те, що дитина любить та не любить. Наприклад, подати сир з броколі.

► Наведіть приклад того, як ви насолоджуєтесь їжею

Гарний настрій людей, яких любиш – це те, що робить м'ясо з овочами не просто стравою, а насолодою.