Батькам важливо навчати дітей вдячності. Вважається, що це не вроджена поведінка, а набута. Якщо маля це опанує, то зможе ще й скористатися перевагами, які приходять разом з вдячністю. Наприклад, співпереживання іншим, покращення фізичного здоров'я та сильніша здатність долати перешкоди.

Видання HuffPost поспілкувалося з батьками та експертами, щоб з’ясувати, як навчити дитину вдячності.

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► Висловлюйте вдячність

Самому моделювати подяку – вважається одним з найважливіших методів у вихованні дитини.

Почніть з того, що дітям варто показати, наскільки ви вдячні за їх продумані або корисні дії,

– розповіла засновниця організації "Позитивне батьківство" Емі Маккріді.

"Для цього конкретно вкажіть, як вони вплинули на вас: "Спасибі, що погралися з собакою, поки у мене була конференція. Я дійсно ціную те, що ви з ним займалися, щоб я міг зосередитися на зустрічі". Подяка буде спонукати дітей передавати її іншим", – додала Емі Маккріді.



Батьки та діти / Raising Children Network

► Покажіть, як ви дякуєте іншим

Важливо, аби батьки на власному прикладі показували дітям, що вони також висловлюють подяку іншим людям в повсякденному житті.

Нехай діти побачать, як ви щодня дякуйте різним людям у своєму житті – від касира в продуктовому магазині до їхніх вчителів,

– повідомила Маккріді.

Батьки можуть висловити вдячність за прості речі, акцентуючи на цьому увагу.

► Поговоріть про те, що означає подяка

Доцент психології Каліфорнійського державного університету Джакомо Боно розповів, що маленькі діти часто вчаться подяки, як різновиду ввічливої поведінки – бездумно кажучи "спасибі", як частину сценарію. Він радить детально пояснювати про людей і речі, які ми цінуємо, і про відповідальність визнати це перед ними.

Професор психології та нейробіології Університету Північної Кароліни Андреа Хусонг розповідає, що вдячність – це досвід, що складається з чотирьох частин:

Діти помічають, що мають у своєму житті. Вони вдячні за те, що вони мають. Вони думають про те, чому вони отримали ці речі. Що вони відчувають і що роблять, щоб висловити подяку.

При цьому батьки повинні вголос пояснювати думки та почуття, пов'язані з тим, що вони цінують.

► Встановіть розпорядок подяки

Батькам варто подумати про те, щоб запровадити ритуали, засновані на подяці. Так вони зроблять подяку регулярною частиною кожного дня. Перед сном можна обговорити з дітьми їх день, розпитати про приємні переживання та що вони відчували в цей момент.

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Можна також творчо підійти до процесу і створити якийсь мистецький проєкт. Наприклад, малювати морозиво, а навколо – людей, які працювали, щоб його купити, продавали його в магазині, фермера, який доїв корову, саму тварину та інше.