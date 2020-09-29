У дитинстві кожна поразка чи помилка сприймається як трагедія, а тому батькам варто навчитись правильно надавати підтримку малюкам, щоб вони зростали самостійними і впевненими у собі людьми. Як це зробити – дізнавайтесь у матеріалі.

Коли діти починають розвиватись, пробують робити все самі або йдуть в школу, вони все одно стикаються з помилками. І тут важливо правильно підтримати нащадка, щоб у дитини не заклалась думка, що вона нічого не може робити самостійно. Тому дитячі психологи радять пояснювати малюкам, що невдачі трапляються і допомагають навіть дорослим побачити, де варто внести корективи, передає 24 канал.

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Також батькам потрібно давати змогу зробити ці помилки і не квапитись брати на себе всю роботу. В невизначеності та пошуках розв'язання проблеми у дитини формується самостійність. Окрім цього, психологи наголошують, що коли дитина не боятиметься помилок, вона навчиться мислити нестандартно, формуватиме ширший погляд на світ.

Водночас якщо мама або тато поквапляться виправити помилку дитини самотужки, в дорослому житті вона завжди шукатиме когось, хто її так само страхуватиме. Без такої людини поряд вони почуватимуться безпорадними і не зможуть брати на себе якусь відповідальність. Також психологи розповіли, що люди, яких змалку так ретельно опікають батьки, зазвичай думають шаблонно, не мають гнучкого мислення та не прагнуть розвиватись.

Як позбавити дитину страху перед помилками

Все пізнається на прикладі

У вихованні дитини важливо не тільки доносити їй інформацію, але й на власному прикладі показувати її дієвість. Тому батькам потрібно визнавати свої помилки перед дитиною. Наприклад, не вгадавши ім'я персонажа казки, скажіть: "Так, ти мав рацію. Я геть забула про це". Також можна згадати приклад з дитинства, коли ви помилялись і побачили, що були не праві. Згадайте і почуття збентеження чи злості, які переживали тоді.

В такому випадку дорослі не втрачають авторитету в очах дитини. Навпаки, вони на власному прикладі доводять: робити помилки – нормально і не страшно.

Мотивуйте дитину розповідати про помилки, допущені нею раніше, про свої почуття із цього приводу. Запитайте, що б вона робила по-іншому, якби знову потрапила в таку ж ситуацію.

Мотивуйте дитину спогадами

Варто згадувати вже здобуті досягнення та мотивувати дитину на нові звершення. Наприклад: "Пам'ятаєш, як ти вчився грати у футбол? У тебе іноді не виходило, але ти не здавався" або "Пам'ятаєш, як ти вчився грати на гітарі? Спочатку тобі було важко вивчити навіть декілька акордів, а тепер ти легко граєш складні мелодії". Вже здобутий успіх є чудовим натхненням, щоб розвиватись і робити все менше помилок.

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Шукайте приклади у великих людей

Щоб дитина не сприймала помилки як трагедію, варто давати їй і інші приклади. Знайдіть реальні історії великих людей, які також допускали помилок. Або ж можна звернути увагу на улюблених персонажів казок чи мультфільмів. Тоді дитина бачитиме, що інші люди також роблять помилки і виправляють їх.

До прикладу, баскетболіст Майкл Джордан казав: "За свою спортивну кар'єру я промахнувся 9 000 разів і програв більше ніж 300 ігор. 26 разів мені довіряли зробити вирішальний кидок, і я не зміг поцілити. Я зазнавав невдачі за невдачею, і саме це привело мене до успіху". І таких історій безліч у світовій історії.

Головне, що батькам потрібно зробити у ранні роки життя дитини: показати, що помилки – це всього лише етап до якогось успіху. І тільки тоді, коли людина наполегливо йде до своєї мрії, вона справджується. Згодом ви побачите, як дитина ефективніше вирішує проблеми, більше прислухається до конструктивної критики та адекватно сприймає поразку.