Сергій Притула багато читає і часто ділиться добірками зі своїми фанатами. Син Дмитро не відстає від зіркового батька, адже також полюбляє літературу.

І це в епоху тотальної діджиталізації, коли діти пропадають в телефонах, а не в бібліотеках. Як Сергій Притула привчив сина до книжок – повідомили на Новому каналі.

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За його словами, немає кращої мотивації, ніж приклад батьків. Діти змалку повторюють поведінку дорослих. Якщо дитина бачить маму і тата з книжкою в руках, для неї це не є чимось диким. Вона розуміє: батьки читають, значить, це норма життя.

В такому випадку, коли ти кажеш: "Дивись, я тобі таку гарну книжку купив, візьми, почитай", у дитини немає відторгнення. Якщо ж вона цілими днями бачить батьків у ґаджетах, то і сама сидить в них. Коли ж даєш їй книжку, вона не розуміє, для чого це. Ти не читаєш, то чого я маю читати,

– розповів Притула.

"У батька була дуже велика бібліотека. Коли ми проходили якісь теми на уроках історії, я приходив додому і шукав художню літературу, яка б відповідала тому періоду", – пригадав Притула.



Сергій Притула з сином / Фото Новий канал

Він повідомив, що у 5 років прочитав "Спартак", тому що перед тим подивився фільм про Рим, легіонерів, війни з варварами. Його це захопило й почав шукати, яка книга є вдома на цю тему – знайшов "Спартак".