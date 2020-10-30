Через пандемію COVID-19 в багатьох сімей погіршився економічний стан. Є підходи, які допоможуть пояснити дитині складнощі ситуації та чому батьки не можуть дозволити зараз придбати ще одну іграшку.

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Варто надавати дітям стільки інформації, скільки досвід, який вони вже набули, дозволяє їм перетравити. Про це дитячий психолог Катріна Ліндсі розповіла виданню Huffington Post.

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Вона радить батькам перевірити ті знання, які вже є у дітей.

Для цього варто поставити питання, наприклад:

"Ти помітив, що це літо відрізняється від інших"?

"Коли ти попросив ту іграшку вчора, а тато тобі відмовив, ти розумієш, чому саме ми сказали тобі "ні"?

Катріна Ліндсі пояснила, що діти часто знають більше, аніж батьки уявляють.

Розмовляти спокійно та розслаблено

Батьки самі можуть завдавати настрій бесіді та вирішувати, коли для неї найкращий час.

“Спокійно поясніть дитині, що ви не можете купувати речі, яких вона не потребує. Але можна створити список побажань на наступний День народження або якесь інше свято", – пояснила Катріна Ліндсі.



Розмовляти з дітьми спокійно / Northwestern Medicine​

"Розкажіть, що якщо ви не будете відкладати гроші зараз, то вам буде набагато важче потім", – додала Ліндсі.

Наводити приклади, які підходять віку дитини

Варто брати локальні ситуації, які може бачити дитина, у якості прикладу.

Наприклад, пояснити, що піцерія може бути закрита, щоб зберігати своїх співробітників у безпеці. Проте тоді власник піцерії не зможе продавати піцу та заробляти гроші.

Подумати над задоволеннями, які не коштують багато

Можна скласти перелік задоволень, які не будуть майже нічого коштувати. Це може бути, наприклад, пікнік в парку з бутербродами, зробленими власноруч. Або можна піти в бібліотеку за цікавими книжками, або спекти домашній хліб.



Пікнік з дітьми / Фото Mud Mates​

Наголошувати, що ви не самотні в цій проблемі

Варто пояснити дитині, що мільйони людей у вашій країні та світі втратили роботу. Проте не варто забувати акцентувати на позитивних моментах. Для цього треба пояснити дитині, що вона все ще має все необхідне, наприклад, їжу, одяг, взуття.

Пандемія дає можливість навчити малечу керувати фінансами. Діти, як і більшість людей, найкраще здобувають знання на практиці. Тому варто пояснити їм, як найкраще заощаджувати гроші, та як це допоможе в майбутньому.

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Психологи радять обговорити з дітьми різницю між необхідними речами, як житло, одяг їжа та бажаними речами – як іграшки, похід в піцерію, відеоігри тощо.