Часто саме тема прибирання є причиною сварок в сім’ї. Аби цього уникнути, найкраще скласти план дій, які допоможуть парі швидко та легко дбати за оселею разом.

Перетворити прибирання в тренування або розвагу

З миття підлоги можна зробити тренування, пригадавши, що й прибирання спалює калорії. Про це повідомили у виданні Cosmo.

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Також не варто забороняти чоловікові розважатися, танцювати чи співати в порохотяг. Якщо хоче, хай робить всі завдання в ігровій формі.

Відразу розподілити обов'язки

Не варто хаотично давати вказівки, адже такий підхід до прибирання не дасть очікуваного ефекту. Крім того, буде важко проконтролювати, що вже зроблено. Тому краще написати список, де та що конкретно потрібно прибрати, а потім вирішити, хто чим буде займатися.



Розподілити обов'язки / Фото Study Finds​

Не розтягувати прибирання на весь день

Якщо помешкання дуже брудне, краще прибирати щодня потроху, ніж чекати вихідних і витрачати їх виключно на миття підлоги та всіх поверхонь.

Дати відчути себе суперменом

Він може прикрутити ручку, відремонтувати замок, поправити карниз. Головне – спокійно і впевнено сказати, що потрібна його допомога.

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Не сваритися, якщо щось виходить не так

Обов'язково потрібно допомогти хлопцю і розповісти, що, де, як і чим очищати. Також треба показати, як краще мити вікно або плитку у ванній, щоб на них не залишилося слідів. Проте, якщо чоловік раптом не впорається з цими завданнями, не треба через це сваритися.