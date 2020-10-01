Кожні п'яті стосунки у світі починаються онлайн. Серед багатьох додатків для знайомств здебільшого вибір падає на користь Tinder, яким користуються 50 мільйонів людей зі всього світу.

В опитуваннях люди повідомляють, що проводять час в Tinder і аналогах, бо в них немає достатньо варіантів для обрання партнерів у реальному житті. Про це розповіла психологиня, яка вивчає сімейну та парну психотерапію в США Марта Приріз.

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Дослідження демонструють, що пари, які познайомилися онлайн, мають схожий чи навіть вищий рівень задоволення сімейним життям, ніж пари, які зустрілися наживо.

Як працює додаток

Робота більшості додатків для знайомств проста: створюємо профіль, додаємо фото і, за бажанням, трошки інформації про себе.

Якщо хтось сподобався – гортаємо вправо, якщо ні – вліво. Після цього повторюємо до моменту, коли знаходимо цікаву людину, або – поки не втомимося.



Додаток Tinder / Фото HowTechIsMade

Що відбувається з людиною, яка проводить в додатках кілька місяців

Наявність багатьох варіантів потенційних партнерів та брак часу зменшує вибірковість при прийнятті рішень. А це означає, що з часом будемо не в стані виокремити, хто підходить, а хто ні.

Чому це трапляється:

► По-перше, людина втомлена тисячами варіантів, які пропонують додатки для знайомств.

► По-друге, брак часу підганятиме приймати рішення якомога швидше. Значить, часто поспішно чи некоректно.

Що змінили додатки для знайомств

Додатки для знайомств змінили реальні побачення. Якщо у людини повний робочий тиждень, то ввечері година перед екраном смартфону може втомлювати і сприйматиметься як додаткове навантаження.

Дослідниця Холлі Вуд спілкувалася з американськими чоловіками щодо побачень. Багато з них казали їй: "Я так багато вкладаюся в побачення, але не отримую результатів". Коли ж Холлі уточнювала: "А що саме ви робите?", чоловіки обурювалися: "Як? Я щодня сиджу годинами в Tinder, хіба цього мало?".

Холлі Вуд розповіла, що для багатьох користувачів такі додатки замінили побачення наживо. Час, який люди могли провести на побаченнях, вони проводили, тикаючи пальцем в додатках для знайомств. А потім часто так і не йшли на зустрічі.

Відчуття самотності та Tinder

У 2019 році в Огайо опитували студентів коледжів, які почувалися самотніми та витрачали час на сидіння в додатках або сайтах для знайомств. Дослідники виявили, чим більш самотньо почувається людина, тим більш наполегливою вона буде в пошуках партнера онлайн.

Люди в пригніченому стані більш гостро реагують на негативний досвід користування додатками чи брак збігів там.

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Відмінностей між чоловіками та жінками дослідницька команда не знайшла, тобто ті й ті будуть переживати відчуття відірваності, відчуженості та ще глибшої одинокості.

Тож, коли ви почуваєтеся самотніми і тягнеться до смартфона, аби зайти в додаток для знайомств та заглушити неприємні відчуття, то від цього стане тільки гірше.