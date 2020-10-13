Батьки повинні формувати у дітей правильне ставлення до грошей. Ці поради допоможуть у фінансовому вихованні малечі, зробить їх щедрими та навчить поводитися з грошима.

Експертка з фінансової обізнаності Національного банку України Олена Тригуб ексклюзивно розповіла 24 каналу основні правила фінансового виховання дітей.

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Коли починати говорити з дітьми про гроші?

Я вважаю, що потрібно якомога раніше починати – від садочка. Діти поступово будуть звикати до того, що питання фінансів – невід'ємна частина нашого життя. Також поступово будуть розумітися та вчитися як потрібно розпоряджатися власними грошима.

Як навчити дитину користуватися грошима?

Потрібно робити це в ігровій формі. З маленькими дітьми, а це школярі початкової школи та навіть ті, які ходять в садочок, – можна спробувати зіграти в гру "Піца".

Потрібно порахувати, які продукти можна закупити для того, щоб спекти піцу. Дитина зрозуміє, що не все так просто. Потім треба придбати ці продукти та разом спекти піцу. Так дитина порахує скільки грошей потрібно витрати.

Чи потрібно дитині розповідати про фінансову ситуацію в родині?

Я думаю, що так. Не потрібно дітей відсторонювати від таких питань. Дитина навіть повинна бути присутня, коли дорослі обговорюють свої фінансові плани. Зокрема купівля машини чи житла.

Навіть пропонувати їй визначити якісь цілі для сімейного бюджету. Діти завжди дуже багато просять щось купити. Можна їй спробувати пояснити, що на цей місяць у батьків є стільки грошей. Та розповісти скільки буде коштувати новий велосипед або новий комп’ютер.



Сімейний бюджет / Фото Getty Images

Чи варто платити дитині за прибирання чи гарні оцінки?

Я думаю, що це не зовсім правильний підхід, якщо ми будемо розраховуватися з нашими дітьми. Вони повинні відчувати відповідальність, що вони також щось важливе роблять для родини.

Також родину пропоную уявляти, як власне підприємство, де кожен має свою відповідальність. Діти вчаться гарно для того, щоб потім здобути гарну професію.

Але можна якимось чином її заохочувати. Якщо дитина має досягнення у спорті, на музичних конкурсах здобуває перші місця, тоді звичайно її потрібно нагородити, адже вона дуже старалася.

Чи варто давати дитині кишенькові гроші?

Це дуже важливе питання. Адже з такого маленького завдання – розпорядження власними кишеньковими грошима й починається подорож у світ фінансів.



Кишенькові гроші / Фото Getty Images

Дитина буде знати, що на тиждень в неї є така-то сума. Вона повинна ці гроші розподілити для того, щоб, наприклад, купити шкільні обіди або витратити ці гроші, аби дібратися до школи, або піти з друзями та купити щось смачненьке. Тому кишенькові гроші у дітей повинні бути.

Чи варто дитину саму відправляти за покупками?

Я думаю, що вже навіть в перших класах можна довірити дитині список товарів, з якими можна сходити в магазин і купити продукти. Але варто передбачити, щоб дитина не засмутилася, якщо вона раптом загубить гроші. Краще давати одне завдання, наприклад, купити лише хліб або молоко.



Варто дітей відправляти за покупками / Фото Getty Images

Дитина повинна прослідкувати, яку їй решту дасть касир. Або ж можна оформити на дитину банківську картку й процес розрахунків буде набагато простішим.

Чи варто допомагати дитині, якщо вона хоче сама заробляти гроші?

Такі бажання обов'язково потрібно підтримувати. Бувають випадки, коли діти самотужки шукають варіанти, як заробити гроші. Вони можуть бути вдалі або з не зовсім приємним результатом. Бо дітей часто можуть обдурювати інші дорослі.

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Тому краще допомогти, попитати серед знайомих або навіть сусідів. Можливо, комусь треба собаку вигуляти чи полити квіти. Є різні варіанти, які під силу дітям.