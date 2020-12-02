Всі інтелектуальні навички у світі мало чого варті, якщо малеча не впевнена в своїх силах. Ось чому батьки повинні ставити на перше місце формування здорової самооцінки дитини. Для цього дорослим треба вміти підібрати слова, які вселятимуть віру.

Ти зможеш це зробити

Слова батьків стають внутрішньою мовою у свідомості дитини. Тому нехай їх віра переходить у мову. Про це повідомило видання Motherly.

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Намагайтеся не говорити таких речей, як "Ти собі нашкодиш", "Ти впадеш" – тон та мова повинні передавати впевненість.

Це було сміливо

Іноді нам потрібно помічати деякі речі вголос. Це означає повідомити дитині, що її сміливість видно. Коли батьки помічають, що діти сміливі, вони й самі починають це бачити.

Ти це матимеш

Ви знаєте, що вони володіють необхідними навичками та засобами. Батьківський голос довіри додасть їм додаткового поштовху, необхідний для досягнення успіху.

Я вірю в тебе

Як батько чи мати, ви вірите в можливості своєї дитини. Коли ви відверто повідомляєте, що вірите в них, це надихає їх самих.



Я вірю в тебе / Фото Trusted​

Ти можеш зробити й те, що здається важким

Інколи перешкоди можуть здаватися дитині нездоланними. Тож ця фраза скаже саме те, що їй потрібно почути – визнання того, що це важка робота, але вона на неї здатна.

Що б не сталося, я люблю тебе

Наші діти повинні чути слова, що передають безумовну любов. Вони повинні розуміти, що батьки люблять їх, незалежно від того, що роблять.

Давай спробуємо разом

Іноді нам усім потрібна "рука допомоги". Будьте впевнені, що діти знають, що ви будете такою "рукою", коли їм це буде потрібно.



Давай спробуємо разом / Фото everymum​

Як ти це зробив?

Ставте запитання. Коли ви бачите, як дитина зробила щось важке, скажіть: "Як тобі це вдалося? Ти можеш зробити це знову?"

Це звучить приголомшливо, розкажи мені більше

Зробіть крок вперед, коли бачите, як дитина старається щось зробити і як проявляє зусилля. Попросіть її про це розказати. Тоді почуєте гордість у її голосі, коли вона буде пояснювати.

Як я можу допомогти?

Коли дитина застрягла, не бійтеся запропонувати свою підтримку. Повідомте, що є пропозиція допомоги.

Віддавай усе найкраще

Ми ніколи не зможемо перемогти у всьому, зробити усе та бути усім. Але ми можемо віддавати усе можливе. Навчайте дітей цьому уроку.

Я знаю, що це важко, але я бачив, як ти це робив раніше

Це може здатися приголомшливим, але давайте дітям свідчення того, коли вони мали успіх раніше. Це вселить впевненість, що вони можуть це зробити ще раз.

Ти – цього достатньо

Неважливо, який буде результат – діти повинні знати, що достатньо бути такими, якими вони є.



Будь таким, який є / Фото Phys.org

Ти робиш мене гордим

Кажіть дитині прямо та чітко, що ви пишаєтеся нею. Цього ніколи не буває достатньо.

Навіть коли ми розчаровані, ми все одно любимо одне одного

Почуття розчарування, гніву та безнадії – це загальні людські емоції. І попри ці великі почуття, ми будемо стояти на боці наших дітей з безумовною любов’ю.

Цікаво, що було б, якби...

Спробуйте викликати цікавість і новий спосіб мислення, ставлячи питання про можливості.

Чи знаєш, що означає "міцний"

Діти люблять вивчати нові слова. Розкажіть їм про твердість, стійкість та наполегливість, щоб допомогти досягти цих цілей.

Хочеш почути історію?

Діліться історіями зі своїми дітьми. Розкажіть їм про випадки, коли ви долали перешкоди, досягали своїх цілей і тягнулися до зірок.

Хочеш спробувати щось шалене?

Киньте виклик своїм дітям речами, які, на їх думку, недосяжні, навіть якщо це звучить трохи божевільно. Вони можуть здивувати вас і себе.



Зробити щось шалене / Фото Aleteia​

Іноді нові речі можуть здатися страшними, але вони можуть бути захоплюючими

Маленькі діти, як правило, чіпляються до звичних людей та середовища. Але якщо ми підкреслимо, наскільки захоплюючими та радісними можуть бути нові враження, ми можемо заохотити впевненість вийти із зони комфорту.

Я знаю, що ти доклав усіх зусиль, і пишаюся цим зусиллям

Коли ми бачимо, як вони наполегливо працюють і віддають все, що можуть, то треба визнати ці зусилля. Зрештою, життя – це подорож, а не сам пункт призначення.

Схоже, тобі це дуже цікаво, давай розглянемо це детальніше

Заохочуйте допитливість та вивчення у дітей різного віку. Як результат, вони будуть частіше впевнено шукати нову інформацію та досвід.



Допитливість дитини / Фото Science News for Students​

Іноді ми робимо помилки, і саме тому ми вчимось

Не бійтеся говорити з дітьми про помилки. Навчіть їх не боятися помилок.

Як ти кинув сьогодні собі виклик?

Почніть розмову про зростання, зміну та ризик. З кожним викликом та досягненням їхня самооцінка буде зростати.

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Повторюй за мною: "Я можу це зробити"

Позитивні твердження потужні – вони можуть переробити мозок. Коли ми навчаємо своїх дітей користуватися позитивними твердженнями з раннього віку, вони будуть отримувати користь від цього в дорослому віці.