Тати й мами вважають, що підвищувати самооцінку дитині можна за простою схемою: щось добре зробила, реакція має бути такою, щоб вона почувалася прекрасно. Усім приємно, здається, усе йде добре.

Автор книги "Діти все чують. Дев’ять речей, яким ви маєте навчити свою дитину" Джим Тейлор зібрав поради від найбільш просунутих батьків. Найважливіші опубліковані у статті видання Today’s Parent.

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• Зробіть назад крок

Запорука впевненості дитини — відчуття власної компетентності. Для цього батьки мають перейти в позицію спостереження та зменшити активну присутність у житті сина чи доньки.

Дитині це дозволити ризикувати, робити власний вибір, розв’язувати проблеми та доводити справу до кінця. Цього неможливо зробити, якщо не буде практики.

• Багато хвалити — шкідливо

Адекватна самооцінка – це компетентність, відчуття безпеки та батьківської підтримки. Надмірні похвали знижують планку досягнень. Якщо ви говорите дитині: "Фантастично!", вона чує, що їй більше не потрібно практикуватись. Проте компетентність походить від спроб та помилок, постійного самовдосконалення.



Багато хвалити – шкідливо / Фото USA Today​

Можливі 2 реакції на занадто щедрі компліменти:

Одні діти починають "дерти носа". Вони вчаться не довіряти власним інстинктам, не розвивають критичність, оскільки довіряють батькам, а не власній оцінці своїх спроб. А доросле життя для дитини із завищеною самооцінкою обернеться важкими переживаннями, коли інші не хвалитимуть її так, як вона звикла. Дитина розуміє, що щось не так, намагається виправдати такі аванси — прагне бути ідеальною. Це нереально, тож веде до розчарувань та комплексів. До того ж надмірна похвала підриває віру у зворотний зв’язок.

• Дайте змогу обирати

Вже у 2 роки діти бачать наслідки своїх рішень, якщо штучно не захищати їх від цього. Малюк може сам вирішувати, чи надягати взимку пальто, шапку та рукавиці. Якщо дитина спробує вийти роздягненою, вона замерзне та змінить рішення. Так вона вчитиметься робити правильний вибір, орієнтуючись на свої потреби, а не на наказ дорослого.



Можливість дітей обирати / Фото Parents​

• Нехай допомагають по дому

Навіть найменші можуть допомагати батькам готувати їжу, накривати на стіл та заправляти ліжка. Розбита тарілка — дрібниці у порівнянні з внеском у формування здорової самооцінки.

Діти мають бачити, що вони роблять реальні, корисні іншим речі, їхній внесок цінують, вони мають змогу продемонструвати компетентність.

• Вчіть доводити справу до кінця

Ще один надійний спосіб підвищити віру дітей у власні сили — спонукати їх виконувати завдання, до яких вони виявляють інтерес, а потім переконатися, що вони довели це до фінальної крапки.

Немає значення, яке завдання: пройти рівень у відеоіграх, збудувати з кубиків будинок для іграшок або надути зі слайма велетенську бульбашку. Навіть те, що здається безглуздою дитячою витівкою. Сенс у тому, що справа, доведена до кінця, дає відчуття успіху.

• Спокійно ставитися до невдач дитини

Це погано, якщо дитина сумує, бо не може запам’ятати таблицю множення? Або не вдається танцювати так, як хочеться? Не втрачайте сон через це. Більшість батьків вважає, що невдачі зашкодять самооцінці їхніх дітей, але насправді це золота можливість допомогти їм побудувати її.

Підтримуйте лише в тому, щоб не здаватися, робити нові спроби. Адже доки малюк чи підліток сильно чогось хоче, він уже вмотивований прагнути успіху. А значить, зможе навчитися від невдач рухатися до успіху.

• Доводьте, що ваша любов безумовна

Щоб бути для батьків улюбленою та особливою, дитині не треба ставати кращою за інших, щось доводити. І син чи донька мають про це твердо знати. Якщо ви вихваляєтесь успіхами дитини, але не говорите з нею про невдачі, вона може думати, що ви любите її за оцінки чи головну роль у шкільній виставі.

• Переконайтесь, що дитина здатна досягти своєї цілі

Допомагайте коректувати цілі так, щоб вони відповідали віковим можливостям та здібностям дитини. Якщо дитина в початковій школі погано читає і не може опанувати тексти в підручнику, варто почати з книжечок для дошкільнят, з коміксів — того, що даватиметься легко. Обов’язково при цьому хваліть за наполегливість.



Досягнення цілі / Фото Pinterest​

• Зберігайте свідчення успіху

Якщо похвала зароблена і свідчить про дійсні успіхи, високу якість роботи, вона важлива для формування здорової самооцінки. Тож грамоти, призи варто зберігати, якщо їх цінує дитина.

Не знецінюйте навіть найменші успіхи, не кажіть, що змагання першокласників з футболу або грамота за навчання у 2-му класі — то невелике досягнення.

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• Розкажіть про успіхи дітей "за їхніми спинами"

Непряма похвала може творити дива. Якщо діти "підслуховують" хвастощі ними перед сусідами, друзями, вчителями, це діє більше, ніж прямі компліменти. І малюки, і підлітки просто світяться від задоволення.

Наприклад, коли батьки кажуть "за спинами", як трирічна донечка старається шнурувати самотужки взуття або що 12-річний син дуже добрий. Звісно, казати ви маєте лише правду, без перебільшення.