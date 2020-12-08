Жарти, витівки та сміх можуть допомогти створити міцну основу будь-яких стосунків. Для підтвердження зібрали декілька найкращих прикладів того, як чоловіки жартують над своїми коханими.

► Коли дружина зробила УЗД першої дитини, чоловік мав сфотографувати результати, аби вона могла надіслати їх друзям та родичам. Про це розповіло видання Bored Panda.

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Натомість коханий трошки підредагував фото, яке дружина встигла надіслати всім, перш ніж зрозуміла, що там було змінено.



Що надіслала дружина / Фото Bored Panda

► Чоловік з дружиною зробили "зйомку для вагітної". Майбутній батько зазначив, що це була його улюблена фотосесія.



Зйомка для вагітної / Фото Bored Panda

► Чоловік рік надсилав дружині відфотошоплені кадри, коли вона запитувала, чи все добре з їх донькою.



Які кадри відправляв чоловік дружині / Фото Bored Panda

► У соціальних мережах один з користувачів опублікував фото з підписом: "Тато купив мамі нову маску".



Маска від чоловіка / Фото Bored Panda

► "Дружина попросила мене намалювати її олійний портрет. Це було найкраще, що я міг придумати", – розповів чоловік.



Картина / Фото Bored Panda

► Один з дітей поділився кадром з підписом, що, на його думку, так виглядає справжнє кохання. Мама фотографує, коли тато поводиться так, ніби застряг у сушарці



Фотосесія від батьків / Фото Bored Panda

► Є деякі переваги, якщо ви одружені понад 15 років. Чоловік вирішив налякати свою дружину картонною фігурою, яку знайшов схованою в гаражі. Саме її 5 років тому жінка подарувала коханому.



Картонна фігура / Фото Bored Panda

► "Сказав дружині, що мені все одно, що думають мої колеги. Я хочу цю обідню сумку", – повідомив користувач соціальних мереж.



Обідня сумка / Фото Bored Panda

► Чоловік завжди був майстром маскування подарунків. Наприклад, одного разу він просвердлив отвір у шматку дерева, щоб сховати перстень для дружини.



Прихований подарунок / Фото Bored Panda

► "Я поставив обличчя зомбі перед нашим монітором. Моя дружина не була щасливою, коли посеред ночі вирішила перевірити нашу дитину", – пригадав чоловік.



Зомбі перед монітором / Фото Bored Panda

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► "Моя дружина не хоче, щоб обличчя нашого новонародженого сина було розміщене в соціальних мережах, тож вона попросила мене зацензурити його", – зазначив татусь.



Цензура від батька / Фото Bored Panda

Він додав, що тепер його точно не будуть просити це робити.