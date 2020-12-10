Рішення одружуватись, розлучатись або народити дитину залежить від того, чи зробили так брати чи сестри. Відповідне дослідження провели у Кельнському університеті.

Для отримання результату вчені проаналізували дані 4,521 людини. Відповідні результати наукового дослідження опублікували на сайті ScienceDirect.

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Виявилось, що брати та сестри впливають на наш шлюб. Шанси вступити у шлюб зростають після того, як брат чи сестра одружаться. Це можна пояснити тим, що разом з цим збільшується тиск родини на неодружену дитину.

Науковці додали, що схожі спостереження й щодо народження дитини чи розірвання шлюбу. Якщо брат чи сестра народили дитину чи вирішили розлучитися з партнером, то ваші ризики – підвищуються.

Якщо казати про ризики народження дитини, то цей ефект є короткостроковим і досягає свого піку протягом перших 3 років життя племінника,

– повідомили дослідники.

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Головний автор дослідження Зафер Буюккецеці запевнив, дослідження підтримує ідею того, що процес формування родини є взаємозалежним між братами та сестрами.