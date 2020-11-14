В дитинстві батьківську любов можна було відчути через спільне катання на роликах, велосипеді, в допомозі з домашнім завдання чи у розповіді величезної таємниці. В таких начебто дрібницях приховані усі найтепліші почуття.

Видання Bored Panda зробило підбірку публікацій, в яких поділилися вчинками батьків для своїх дітей.

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► Один з користувачів розповів, що на просторах інтернету побачив оригінально зроблену страву. Вирішивши пожартувати над матір'ю, він миттю надіслав їй фото з питанням, чи зможе зробити щось схоже.

Користувач зазначив, що давно вже не дитина та й живе на іншому континенті. Проте за 2 години матір відправила фото своєї кулінарної спроби й пообіцяла тренуватися, аби зготувати щось схоже, коли її дитини приїде додому.



Мамина спроба зготувати / Фото Bored Panda

► Хлопець зробив для батька оригінальну краватку, коли був у першому класі. Через 11 років, а саме на випускний сина, тато її одягнув. Чоловік пишався роботою своєї дитини у кожному віці.



Краватка від сина для батька / Фото Bored Panda

► Інший тато знав, що його дитина перебуває у стресі. Саме тому чоловік вирішив видрукувати на 3D-принтері маленьке дерев'яне слоненя.



Слоненя / Фото Bored Panda

► Ще один користувач поділився фото, на якому була його матір, підписавши: "Мама знайшла мою книгу в місцевій бібліотеці. Я не можу передати, як вона пишається".



Мама з книгою сина / Фото Bored Panda

► Щороку батько на день народження приносив доньці іриси разом зі сніданком у ліжко. Коли дівчина поїхала на навчання й була вже не дома, чоловік не забув про традицію. Він прислав їй своє фото з підписом: "Ти думала я забув про квітку. З днем народження, іменинницю".



Іриси від батька / Фото Bored Panda

► В Таїланді у День матері тато одягнув сукню для свого сина. Через те, що усі діти були зі своїми матерями, а мати хлопчика померла.



Тато одягнув сукню для сина / Фото Bored Panda

► Ще один користувач розповів, що його мама нещодавно переїхала до нього. Вона провела 30 років, працюючи в ювелірному магазині.

"Мені потрібен був новий акумулятор в iPhone. Вона відразу подивилася мені в очі й сказала: "Я зрозуміла". Ласкаво просимо додому, мамо. Я тебе люблю", – написав чоловік.



Допомога від мами / Фото Bored Panda

► Батько пригадав, що останнім часом йому важко було змусити доньку посміхатися. Тому він погодився, аби вона зробила йому макіяж. Її посмішка говорить все сама.



Посмішка доньки / Фото Bored Panda