Батькам потрібно не тільки виховувати нащадка, але й мати з ним особливу довіру і відкритість. Та як стати другом для своєї дитини – дізнавайтесь у порадах психолога.

Якщо дитина не має дружніх стосунків з батьками, це може впливати на її поведінку. В цьому переконана психолог Наталія Борисова, передає Новий канал. Та що зробити, щоб налагодити зв'язок з нащадками, вона розповіла у лаконічних порадах.

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Тактильний контакт для дошкільнят

Насправді налагоджувати контакт з дітьми потрібно у будь-якому віці. Однак на кожному етапі розвитку малюка має бути свій підхід. І починати потрібно, звісно, з перших днів життя. У цей час для дітей важливий тактильний контакт і теплі слова від батьків. Тому потрібно часто брати нащадка на руки, розмовляти з ним, гратись і усміхатись, читати казки чи співати пісні.

Коли ж дитина йде в садочок, вона починає проходити етап соціалізації. Це вже не немовля, яке черпає інформацію тільки від рідних, а малюк, що полюбляє спілкуватись з однолітками і вихователями. Тут важливо не втрачати з дитиною зв'язок, дорогою додому обговорювати цікаві деталі дня, або ж мати спільне хобі.

Психолог також радить заохочувати дитину до творчості: малювання, ліплення фігурок з пластиліну або виробів з конструктора. Це не тільки весело, але й можна робити з дорослими. Дослухайтесь до вподобань нащадка і підтримуйте його хобі, записавши на гурток. Також міцний зв'язок налагоджується, коли сім'я має свої традиції: наприклад, щосуботи збирається на пікнік чи раз на місяць – в театр або кіно. Дитина змалку розумітиме, що ви – єдина команда, ціле.



Налагоджуйте контакт з дітьми змалку / Фото Family Bilders

Самостійність і контроль

У початкових та середніх класах дитина ще менше проводить час з батьками, надаючи перевагу спілкуванню з однолітками. Тому мамі і тату потрібно з розумінням це приймати і не контролювати надмірно. Психолог радить знайти баланс: давати дитині самостійно справлятись з завданнями і розприділяти час, але водночас дбати, щоб не було вседозволеності.

Підлітки ніколи не будуть сприймати надмірний контроль покірно, тому, якщо тиснути на дитину, вона остаточно віддалиться і закриється. Водночас важливо запитувати сина чи доньку, як складаються стосунки у школі, які проблеми виникають, давати поради, як розв'язати спірні питання. Дитина повинна відчувати, що в разі серйозних проблем вона перше, що робить – телефонує чи особисто говорить з батьками.

Такі дружні стосунки дуже важливі в цьому віці, адже зазвичай для підлітків дорослі втрачають свій авторитет. Тому батькам важливо налагодити комунікацію і підтримувати нащадків.

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Перше кохання і вибір професії

Не менш важливий етап життя дитини – дорослішання в старших класах. Тоді з'являється перше кохання і супутні з ним події, які не завжди відображаються на навчанні позитивно. Не намагайтесь в цей час переробити характер дитини, а дайте їй можливість будувати особисте життя. І якщо ви проводите статеве виховання, то переживати вам не потрібно, адже тоді підліток розуміє наслідки всіх своїх дій.

Важливим на цьому етапі є і вибір професії. Тут батьки відіграють дуже важливу роль, адже дитина буде вагатись і потрібно вчасно послухати її та підтримати. Не нав'язуйте тут свої думки, мовляв, ніякої архітектури, адже більше перспектив у програмістів. Нехай ваша донька чи син самі реалізовують свої таланти.



Як налагодити спілкування з підлітком / Фото Unsplash

Насправді щоб зробити спілкування з дитиною було дружнім і відкритим, потрібно всього лише слухати і пізнавати її внутрішній світ. Коли ви будете знати переживання свого нащадка та способи його долання проблем, тоді й вчасно підтримаєте, порадите і просто будете поряд.