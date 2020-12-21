Діти проводять біля моніторів надто багато свого часу, що може викликати низку проблем: зниження успішності, дефіцит сну, низький рівень соціалізації, а також різні проблеми з фізичним і психічним здоров'ям.

Вчені стверджують, що батькам варто контролювати час, який діти та підлітки проводять за екранами, для того, щоб підвищити успішність. Ця проблема навіть більше стосується підлітків, ніж дітей. Про це розповіли у виданні Child develop.

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Контроль і обмеження – методи, за допомогою яких батьки можуть зменшити час проведений за екранами. Крім цього варто запропонувати дітям альтернативні способи використання електронних пристроїв.

У дитини не повинно бути доступу до смартфонів і планшетів під час навчання. Виняток, якщо гаджет необхідний для навчального процесу. Також батьки повинні використовувати налаштування "батьківського контролю" на комп'ютері, аби впевнитися, що дитина використовує його тільки для навчання.



Діти та ком'ютер / Фото Open Access Government

Варто обмежити використання електронних пристроїв як мінімум за годину до сну, адже випромінювання екранів заважає заснути. Можна запропонувати дітям інші заняття, наприклад, почитати книгу, послухати спокійну музику, прийняти теплу ванну або просто відпочити.

Варто знайти варіанти та запропонувати дитині заняття, які замінили б їй комп'ютерні ігри. Наприклад, фізична активність, читання, ігри з Лего. Діти повинні регулярно кататися на велосипедах і скейтах, грати в футбол, бігати. Вони повинні проявляти фізичну активність щодня як мінімум протягом години.



Активність дітей / Фото My Kent Family

Повинна бути заборона на використання мобільних телефонів під час приймання їжі. Це правило має поширюватися на будь-які приймання їжі як вдома, так і в будь-яких інших місцях. Його повинні дотримуватися всі без винятку члени родини.

Експерти з дитячого розвитку рекомендують:

Не давати дітям до півтора року електронних пристроїв.

Дітям від двох років можна використовувати навчальні програми.

Дітям від двох років і до підліткового віку слід обмежити час перегляду телевізора до години на день. Телевізор їм можна дивитися тільки після того, як вони зроблять домашнє завдання і виконають домашні обов'язки. А також хоча б годину пограють на вулиці або проявлять якусь фізичну активність.

Вся сім'я повинна відмовитися від перегляду телевізора під час їжі та перед сном.

Метою має бути не тільки обмежити час, який дитина проводить за екраном, але й заохочувати її творчо використовувати електронні пристрої. Наприклад, може знімати відео, фотографувати, вчитися грати на музичних інструментах, вчитися програмуванню тощо.

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Щотижня виділяйте вечір, який ви будете проводити разом з сім'єю. Ви можете разом дивитися фільм, грати в настільні ігри, танцювати, співати тощо. Крім цього, ви можете у вихідний день сходити разом в парк, покататися на велосипеді або сходити на каток.