Батькам важливо навчити дитину бути ввічливою та уважною до оточуючих. Така навичка принесе їй велику користь в майбутньому.

Показуйте приклад гарної поведінки

Батьки повинні демонструвати дитині приклад гарної поведінки вдома. Діти завжди повторюють за дорослими. Про це повідомило видання childdevelop.

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Для цього варто почати з основ. Говоріть дітям, чоловікові, продавцеві в магазині та всім, з ким спілкуєтеся – "будь ласка" і "дякую". Переконайтеся, що маля чує, як ви вимовляєте ці слова. Нагадуйте дитині, коли варто їх вживати.

Проявляйте терпіння

Можливо, вам доведеться витратити місяці на те, щоб домогтися змін. Але коли ви побачите, як всі члени сім'ї ввічливо розмовляють між собою, це може в цілому змінити атмосферу в сім'ї на краще.



Атмосфера в сім'ї / Фото GradePower Learning​

До того ж поліпшить і ваші взаємини. Чоловіки та дружини відчувають позитивні емоції, коли їм дякують за те, що вони роблять для сім'ї. Наприклад, готують смачну їжу або роблять роботу по дому.

Вчіть дитину вдячності

Прищепити дитині хороші манери – не те ж саме, що навчити її ввічливих фраз. Важливим елементом хороших манер є вдячність і повага.

Коли діти висловлюють свою подяку за те, що батьки роблять для них, вони:

Почувають себе краще.

Перестають сприймати те, що батьки роблять для них, як належне.

Розвивають емпатію, оскільки розуміють, що інші люди стараються заради них.

Якщо дитина не відчуває вдячності, вона росте егоїстичною і сприймає все, що у неї є, як належне.



Росте егоїстичною / Фото Faith Magazine​

Починайте раніше

Спочатку навчіть говорити "будь ласка" і "спасибі", коли це доречно. Навіть якщо дитина ще не розуміє, чому потрібно бути ввічливим.

Батьки можуть прищеплювати дитині хороші манери в ігровій формі. Ви можете використовувати для цього ляльки або м'які іграшки.

Продовжуйте вчити дитину в міру дорослішання

Старші діти повинні знати, що потрібно казати, коли їм дарують подарунок, коли їх знайомлять з іншою людиною, коли вони підіймають слухавку телефону. Через певний час дитина звикне до правил поведінки в різних ситуаціях, і їх не потрібно буде нагадувати.

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Не забувайте хвалити дитину, коли вона без ваших підказок проявляє хороші манери. Тоді буде намагатися повторювати поведінку, за яку ви її хвалите.