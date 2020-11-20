Щорічно Всесвітній день дитини, який проголошений Генеральною Асамблеєю ООН ще в 1954 році, відзначається 20 листопада. Свято створене, аби привернути увагу до актуальних проблем дітей.

У всьому світі часто порушують права дітей, утискають їх інтереси й завдають шкоди здоров’ю. Про це повідомляють на сайті United Nations.

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У 1959 році 20 листопада була прийнята "Декларація прав дитини", а потім у 1989 році – "Конвенція прав дитини".

Основна ідея Конвенції полягає в найкращому забезпеченні інтересів дитини. Положення Конвенції зводяться до 4 основних вимог, які мають забезпечити права дітей:

Виживання.

Розвиток.

Захист.

Забезпечення активної участі в житті суспільства.

Головний принцип, який проголошує Конвенція, – визнання дитини повноцінної й повноправною особистістю.

Варто пам'ятати, що головне для кожного малюка – увага, турбота і любов. Кожен з нас може ощасливити дитину, подарувавши частинку свого тепла.



Всесвітній день дитини / Фото CSUSM

Ідеї для проведення корисного дозвілля батьків з дітьми

► Настільні ігри неодмінно мають захопити дитину. Їх варто підбирати, враховуючи вік та вподобання малюка.

► Заняття для розвитку. До цієї категорії можна віднести, наприклад, розмальовки, ліплення з пластиліну.

Можна запропонувати дитині виготовити фотоколаж сім’ї. На великому аркуші паперу намалювати велике дерево, на гілках якого приклеїти фотографії членів сім’ї.

► Звичайне читання перетворіть у гру. Після прочитання казки або оповідання спробуйте разом з дитиною влаштувати за її мотивами домашній театр.

Цікавим для дітей буде також театр тіней. Для цього необхідно встановити настільну лампу біля стіни й руками показувати фігури тварин.

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Батькам корисно запитувати себе інколи: "Коли моя дитина підросте і буде згадувати своє дитинство, що вона пам'ятатиме?". Відповідаючи на це запитання варто зрозуміти, чи правильно дитина проводить своє дозвілля.

Коли батьки приходять з роботи, не завжди можуть активно проводити з дитиною час. Але пам’ятайте, що діти дуже швидко виростають, тому необхідно шукати скрізь баланс – аби був час і для себе, і для дитини.