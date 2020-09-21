21 вересня Президент Володимир Зеленський взяв участь у зустрічі з громадськими та міжнародними організаціями. Під час офіційного заходу глава держави підписав указ, спрямований на запобігання гендерного насилля в Україні.

Відповідне відео Офіс Президента опублікував у фейсбуці. В описі до ролика помічники Зеленського зазначили, що зустріч стосувалась реалізації державної політики з протидії та запобігання домашньому насильству.

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У своїй промові Президент України наголосив, що права людини є одним з тих питань, які в пріоритеті для держави. Тому Володимир Зеленський підписав відповідний указ та дав вказівку розробити механізми, які допоможуть реалізувати його.

"Я з підписанням цього указу хочу наголосити про особисту відповідальність прем’єр-міністра, уряду України та всіх керівників на місцях… Потрібні механізми реалізації прийнятого законодавства. Питання запобігання та протидії насильства є одним із індикаторів цілей сталого розвитку", – зазначив Володимир Зеленський.

На зустріч прийшла і перша леді України Олена Зеленська, яка працювала над цим проєктом. У короткому коментарі вона зазначила, що ініціативу розробляли експерти та громадські діячі. Перша леді також розповіла, що кількість притулків для жінок, які стали жертвами домашнього насилля, вже зростає, однак попереду в уряду ще багато роботи.

Дивіться відео з офіційної зустрічі Володимира Зеленського:

Відомо, що у травні 2020 року на розгляд Президента України надійшла петиція від громадських активістів. Вона набрала необхідну підтримку на офіційному сайті, тому стала однією з тих, що опинились у черзі на розгляд Володимира Зеленського.

У зверненні люди наголошували на необхідності ратифікування Стамбульської конвенції. У 2011 році Україна стала однією з 35 держав, яка брала участь у створенні документу. Завдання конвенції – запобігати всім формам насильства проти жінок, підтримувати рівність між жінками і чоловіками у світі. Відтак петиція була вкрай важливою, адже шороку кількість жертв домашнього насилля в Україні збільшується.