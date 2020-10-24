Пара знайшла загадкову схованку під час ремонту старого будинку: фото та відео
В американському селі Еймс, що у штаті Нью-Йорк, Нік Драммонд з його партнером Патріком придбали старий будинок. Під час його ремонту виявилося, що там були заховані пляшки віскі 1920-х років.
Усі вони зберігалися у потайних відсіках під підлогою. Про це Нік Драммонд розповів на своїй особистій сторінці в Instagram.
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Чоловікам вдалося дістати 60 столітніх пляшок, де третина з них виявилися повними. "Я не експерт з віскі, звичайно, але час від часу насолоджуюся цим напоєм", – додав Нік Драммонд.
Пара дізналася, що колишнім власником будинку був бутлегер, якого звали Адольф Гампфнер. Після його смерті такі ж схованки були знайдені в інших володіннях, а також у транспортних засобах.
Дивіться відео знахідки Ніка та його партнера Патріка: