В американському селі Еймс, що у штаті Нью-Йорк, Нік Драммонд з його партнером Патріком придбали старий будинок. Під час його ремонту виявилося, що там були заховані пляшки віскі 1920-х років.

Усі вони зберігалися у потайних відсіках під підлогою. Про це Нік Драммонд розповів на своїй особистій сторінці в Instagram.

Цікаво Лікарня замість весілля: як імпровізований букет зіпсував свято закоханим – фото та відео

Чоловікам вдалося дістати 60 столітніх пляшок, де третина з них виявилися повними. "Я не експерт з віскі, звичайно, але час від часу насолоджуюся цим напоєм", – додав Нік Драммонд.

Пара дізналася, що колишнім власником будинку був бутлегер, якого звали Адольф Гампфнер. Після його смерті такі ж схованки були знайдені в інших володіннях, а також у транспортних засобах.

Бутлегер — підпільний торговець спиртним під час дії Сухого закону в США в 1920 — 1930 роки. У широкому сенсі слова — торговець різними контрабандними товарами, але частіше за все самогонними спиртними напоями, музичними записами або уживаними автомобілями.

Дивіться відео знахідки Ніка та його партнера Патріка: