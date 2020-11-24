Батьки часто використовують до дітей такі фрази як: "Молодець" або "Дуже добре". Звісно, що їх можна вживати, проте дитині вони не несуть жодної інформації та не дають зрозуміти думки батьків.

Оригінальні та різноманітні фрази також зможуть навчити дитину різнобарвного, живого, цікавого мовлення. Про це повідомили на сайті 4mamas.

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• "Ти на правильному шляху! Не зупиняйся, йди за мріями!"

Ця фраза допоможе підбадьорити підлітка, коли він вагається перед змаганнями чи виступом. Так зможете дати йому свою позитивну оцінку події та підтвердите, що дитина не даремно вклала стільки зусиль.

• "Зрозумій, що немає меж, кожен може зробити неможливе! Потрібні лише віра всередині та підтримка зовні. Я в тебе вірю, тепер справа лише за тобою. Уперед!"

Це буде вдалою підтримкою від батька чи матері на спортивних тренуваннях дитини або під час набуття інших навичок. Наприклад, у перших спробах підкорення професії, вивченні іноземної мови.



Фрази для дітей / Фото The TeCake

• "Це тільки перша твоя сходинка на шляху до успіху, але дуже важлива. Запам’ятай цей день, свої відчуття та емоції. Коли щось не виходитиме, час від часу згадуй момент перемоги!"

Головне, аби такі слова, батьки вчасно сказали своїй дитині. У них одночасно є схвалення та важлива порада, яка допоможе пережити невдачі.

• "Вітаю! Я пишаюся тобою! Зміг подолати свої страхи та невпевненість! Ти це зробив!"

Такі фрази допоможуть у випадку, коли дитина тривалий час щось не могла зробити та нарешті все ж у неї вийшло. Наприклад, вона хотіла, але вагалася почати блог чи зайнятися бойовим мистецтвом. Не так важливо яким був перший результат, головне, що дитина змогла себе пересилити.

• "Я в захваті від твоїх думок! Ось бачиш, ти самостійно знайшов особливий ключик від перших дверей свого майбутнього!"

Дитина визначилася, чим хоче займатися після школи та наводить вам свої реальні докази. Також фраза стане в пригоді й в інших випадках, наприклад, для першокласника, який обрав собі гурток.

• "Я ніколи в тобі не сумнівалася! Твій успіх сьогодні — це найкращий подарунок для мене!"

Такою фразою батьки можуть продемонструвати дитині, що вони радіють за неї. Також підкреслять, що ніколи не зневірювалися в ній.

• "Пам’ятай, що у тебе величезний потенціал! Я це ціную й радію, що ти в мене особливий зростаєш! Ти зможеш дотягнуться до зірок, але не забувай також, що потрібно завжди докладати зусилля!"

Це вже схоже на конструктивні повчання, проте дуже дієві та важливі для дитини. Батьки наголошують на можливостях дитини й підкреслюють, що задоволені нею. Не зайвим буде говорите це дитині, навіть тоді, коли в неї не все виходить добре.



Що говорити дітям / Daily Express

• "А хтось казав, що це не зможе зробити? А виявляється ти ще і як впорався — на відмінно! Ніколи не зневірюйся та не занижуй навмисне своїх можливостей"

У цьому випадку, мати чи батько яскраво підкреслюють, що дитина зробила навіть те, у чому мала сумніви. Отже, вона може більше, варто лише бути впевненішим і вірити у свої сили.

• "Ми пишаємося тобою! На тебе можна сьогодні рівнятися! Так тримати!"

Цією фразою батьки дають можливість відчути дитині, що вони обидва в захваті від її досягнень. Говорять про те, що вона гідна давати приклад іншим. Це стимулює та надихає "тримати марку" й надалі.

• "Це — вищий пілотаж! Ти своїм учинком здивував усіх! Розкажи нам, не соромся, як тобі це вдалося?"

Цю фразу краще говорити серйозно, ніколи не використовувати в жартах, не глузувати. Кажіть її тоді, коли дитина дійсно була на висоті та здивувала всіх. А форма інтерв’ю дасть змогу малюкові відчути свою важливість.

• "Це значно краще, ніж минулого разу! Ти здібний. Я впевнена, що далі буде ще краще!"

Це стане в пригоді тоді, коли дитина робить успіхи в якійсь конкретній справі. Не забувайте підбадьорювати малюка, тоді успіхів буде більше.

• "Непогано! Гарна робота! Але я знаю, що ти здатен на більше!"

Це заохочення стане в пригоді, коли батьки бачать, що малюк робив щось не в повну силу. Може, дитина втратила зацікавленість чи просто несерйозно поставилася до справи. Будьте відвертими з дітьми.

• "Я знаю, ти просто ас у цій справі! Коли ти мене навчиш?"

Наприклад, це доречно в ситуації, де підліток відмінно розуміється на комп’ютерних програмах чи грає в шахи. Таким чином батьки підкреслюють бездоганні його вміння. А ще звертаються по допомогу.

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Коли дитина розуміє, що її вміння зацікавили інших і вона може поділитися досвідом, то наче різко дорослішає. На багато речей починає дивитися усвідомленим дорослим оком.