Часто окремий відпочинок від партнера сприймається як загроза для стосунків. Звісно, кожна ситуація є індивідуальною, однак психологи все ж радять практикувати це.

Як розповіла сімейний психолог Світлана Плахотна в інстаграмі, відпочинок партнерів один від іншого – це змога дати іншому більше індивідуального простору для реалізації планів, ідей, чи просто для можливості побути на самоті. І це є необхідністю для багатьох пар.

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Психолог зазначає, що цей вид відпочинку навряд чи підійде для тих, хто тільки розпочав стосунки. А все тому, що на першій стадії закоханості у людей є бажання весь час проводити разом та не розлучатись із партнером, відтак потреба побути наодинці не є гострою. Водночас у зрілих стосунках чи у шлюбі є бажання реалізувати себе, розібратись у своїх думках та зробити емоційне перезавантаження.

Відтак відпочинок без партнера – це змога:

перезавантажити стосунки: повертаючись до партнера, ви зрозумієте, наскільки він став важливою частиною вашого життя. Навіть кілька годин в розлуці відкривають парі переваги один одного та розпалюють почуття.

знайти власний простір, адже у сімейному житті його не так і багато.

проявити довіру. Відпочинок від партнера – це не зрада, а можливість тільки укріпити стосунки.

знайти особистий час, щоб залишатись цікавими один для одного.

розвивати своє хобі.

Як відпочивати без партнера

Варто наголосити, що відпочинок один від одного не повинен тривати кілька тижнів, чи днів, адже така розлука може тільки охолодити стосунки. Однак партнери можуть взяти час, щоб піти в салон краси, в спортзал чи на заняття йогою, рибалку чи похід в ресторан з подругами, шопінг чи просто прогулянка в парку.

Перед тим, як запровадити таку традицію в подружньому житті, варто обумовити це питання з партнером.

Розкажіть партнеру, чому для вас важливо проводити час окремо і розставайтесь на годину, довіряйте один одному і не намагайтесь контролювати в цей час, – розповіла Світлана Плахотна.

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Чимало представників вітчизняного шоу-бізнесу також практикують відпочинок без партнера. Водночас Оля Полякова в одному з інтерв'ю навіть зізналась, що і спить з чоловіком у різних кімнатах. Співачка пояснила, що має дуже чутливий сон, тому з коханим прийняла таке рішення. Однак на стосунки пари це аж ніяк не впливає, адже пристрасть в Олі Полякової та її чоловіка Вадима не зникає.

"Потрібно трохи засумувати одне за одним і зустрічатися. Бо коли один за іншим ходить – це дуже важко… Ми випрацювали такий спосіб спілкування, що ми разом, але якщо нам не треба побути наодинці… Він палить, тому у нього є своя курильня і він туди йде. А в мене є спальня, я туди йду з книжкою, або відпочиваю біля каміна. Трішки скучили та й збираємося. Їмо ми разом, спимо іноді теж", – поділилась Оля Полякова.