Тімоті Діл є батьком 3 доньок. Чоловік зазнався, коли став татом, дізнався багато інформації про те, чого від дівчат чекає суспільство. Безумовно, що не всі очікування негативні, проте багато з них нереальні, примхливі і руйнівні.

Чоловік зазначив, що на хлопців соціум також покладає певні сподівання, проте не такі, як на дівчат. Тімоті Діл придумав рішення, як захистити своїх доньок від найжахливіших 5 соціальних очікувань, які опублікував на платформі AllProDad.

Будь красивою

Стандарти краси всюди можуть відрізнятися. Проте у ЗМІ та в школах дівчата часто відчувають соціальне судження, яке пов’язане з тим, наскільки вони гарні. Ми маємо донести до них думку, що красивою людину робить її характер.

Будь стійкою

Часто дівчат вчать пригнічувати власні емоції. Суспільство відкидає будь-які прояви емоцій з боку жінки, стверджуючи, що вона надто драматизує події та часто перестає себе контролювати.

Дівчатам треба давати можливість розкритися і бути собою. Потрібно навчити доньок шанувати свої емоції та сприймати їх як подарунок.



Шанувати емоції / Фото Freepik

Будь маленькою

У деяких культурах це означає "бути стрункою", але в різних просторах це проявляється по-різному. Загалом дівчата дізнаються, що важливо не виділятися. Особливо це стосується тих дівчат, які не потрапляють у категорії "королева краси" або "блискуча вчена".

Тати повинні захищати дівчат, заохочувати їх обіймати керівні посади в шкільних та громадських організаціях і пишатися тим, хто вони є, та тим, що вони можуть сказати.

Будь м'якою

Це сподівання існує, бо маємо багато невпевнених чоловіків. Ми боремося з будь-ким, особливо з жінками, які впевнені в собі та випереджають чоловіків. Це змушує відчувати загрозу.

Батько повинен переконатись, що його доньки не дозволяють визначати своє самовідчуття хлопцям, які потребують консультації психотерапевта. Регулярно підкреслюйте таланти своєї донечки та вчіть її бути впевненою у собі. Не зарозумілою і пихатою, а впевненою в собі та рішучою.



Розкривайте таланти доньки / Фото Find Your Mom Tribe​

Будь пасивною

Ми заохочуємо наших дівчат бути ніжними та добрими, тоді як у хлопців ми схвалюємо рішучість і драйв. Подумайте, як ви реагуєте на жінку, яка самостверджується на роботі. Ви бачите в ній амбіційну та цілеспрямовану жінку, чи владну і контролюючу особу?

У своїй книзі "Talking 9 to 5: Women and Men at Work" професор Дебора Таннен з Джорджтаунського університету припускає, що занадто напористі жінки стикаються з високим ризиком отримати соціально руйнівні ярлики.

Потрібно навчити дівчат, що світу необхідне їх самоствердження. Вони мають розкрити свій потенціал. Заохочуйте їх говорити. Слухайте їх, коли вони говорять. Киньте їм виклик бути публічними та будьте поруч, коли вони будуть долати неминучі перешкоди. Кожен тато може і має переформатувати ці очікування суспільства від дівчат.