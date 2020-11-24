Суспільство соціалізує хлопчиків та чоловіків таким чином, щоб вони відповідали визначенню мужності, що підкреслює жорсткість та впевненість у собі. Експерти зазначають, що є декілька простих кроків, як виховати сина, який ще й буде люблячим, турботливим та емоційно розумним.

Відмовтеся від думки, що хлопчики – це проблеми

Майкл Томпсон, який є психологом та автором книги "Підняття Каїна: захист емоційного життя хлопчиків", розповів, що більшість батьків вважають, що хлопчик – це біда. Про це повідомили у виданні The Huffington Post.

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Також можуть вважати, що сини будуть створювати неприємності, потрапляти в біду і з ними буде важче боротися.

Батьки переконані, що хлопці не захочуть робити домашнє завдання. Вони будуть дружити з іншими хлопцями й, можливо, робити дурниці.

Головна й дуже проста річ в такому випадку, яку можуть зробити батьки, – це відступити від негативних очікувань і припущень.



Відмовтесь від негативних думок / Фото Steven A. Lazarus, PsyD

Навчіть, що почуття – це їх право

Хоч обмеження гендерних норм змінюється, проте все ще існує безліч доказів того, що суспільство очікує – дівчата виражають емоції, хлопці – ні.

Одне з досліджень показало, що мами все ще мають стереотипи, що хлопчики не плачуть. Все це надзвичайно шкодить фізичному, емоційному та психологічному розвитку.

Тримай свого сина. Слухай його, коли він плаче. Запропонуй йому заспокоєння,

– наголосив психолог та виконавчий директор Центру вивчення життя хлопчиків та дівчаток Пенсильванського Університету Майкл Рейхерт.

Потрібно з раннього віку працювати зі своєю дитиною над розвитком емоційного інтелекту. Значна частина якого – це просто можливість назвати те, що ви відчуваєте.

Прості інструменти, такі як "термометр настрою", можуть допомогти хлопчикам навчитися з раннього віку ідентифікувати спостереження за тим, що відбувається всередині та підібрати для цього слова.

Нехай також піклуються про інших

Дослідження показують, що батьки все ще мають більші сподівання на доньок, які можуть допомогти по дому, ніж на синів.



Сини допомагають по дому / Фото hellofashionblog

Хлопчики, які мають сестер, рідше допомагають у домашніх справах, коли стають дорослими. Частково це відбувається тому, що вони виросли зі звичкою, що хтось інший попіклується про них.

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Прогулянки та годування домашніх тварин – це хороша практика, як і догляд за рослиною. Головне – бути обдуманим і послідовним у цьому. Також варто переконатись, що син знає, що ви очікуєте від нього піклування про інших, а не лише про себе.