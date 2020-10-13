Зіркою та оригінальним доповненням весільної фотосесії однієї з пар став метелик "Монарх". Фотограф Лауренда Марі запевнила, що це абсолютна випадковість, а не постановочні кадри.

Метелик літав десь годину, поки робилась фотосесія. Про це повідомило видання Bored Panda. Цікаво Карнавал та худі у вигляді смокінгу: яке унікальне весілля зробили молодята Фотограф Лауренда Марі вважає, що це душа покійної бабусі нареченої, яка померла незабаром після заручин. "Монарх" був улюбленим метеликом померлої жінки. Це не єдиний випадок, коли роботу Марі переривали тварини. На одному з весіль до молодят завітав олень. Дивіться фото від Лауренди Марі: