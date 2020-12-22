За кілька годин до початку суворого карантину у Лондоні через COVID-19 пара вирішила одружитися. Вони повністю перепланували своє празднования та одружилися за 2 години до початку локдауну.

Спочатку весілля 31-річної Хлої та 29-річного Джеймі Коллінза мало відбутися 6 вересня у заміському маєтку за участю 130 гостей. Про це повідомило видання BBC.

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Проте його скасували через обмежувальні заходи, а потім ще двічі переносили з тієї ж причини.

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– пригадала Хлоя Коллінз.

Тому закохані вирішили більше не відкладати й за кілька годин організували та провели весілля. За правилами чинного на той момент карантину, Коллінзи змогли покликати на весілля 15 гостей, проте понад 100 людей увійшли до Zoom, щоб спостерігати за ними.

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Дивіться відео з весілля закоханих:

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